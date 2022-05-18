Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu (2) - Son Dakika
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Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu (2)

18.05.2022 17:23
Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu (2)

'SENİ ÇOK ŞIMARTTIK' DEYİP TAŞLAMIŞLARAnkara'da, sokak köpeklerini beslerken tartıştığı Aydın K. ve oğlu Emrah K.'nin saldırısına uğradığını söyleyerek şikayetçi olan, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çiğdem Mine H. (56), yaşadıklarını anlattı.

'SENİ ÇOK ŞIMARTTIK' DEYİP TAŞLAMIŞLAR

Ankara'da, sokak köpeklerini beslerken tartıştığı Aydın K. ve oğlu Emrah K.'nin saldırısına uğradığını söyleyerek şikayetçi olan, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Çiğdem Mine H. (56), yaşadıklarını anlattı. Uzun süredir bölgede gönüllü olarak besleme yaptığını belirten Çiğdem Mine H., "Dün tanıdığım insanlar tarafından beni çok şaşırtan bir şey yaşadım. Kendilerinin de çok iyi tanıdığı 'Tommy' isimli, bir esnafın kısırlaştırılmasını üstlendiği, benim de beslemesini yaptığım bir canın saldırgan olduğunu söylediler. Ben besleme yaparken, 'Bu can saldırıyor' dediler. 'Biz bunu gönüllü olarak yapıyoruz, zaten yasalarla da bu canları besleme hakkımız var. Ben ne yapabilirim' dedim. Sözlü tacize başladılar, 'Biz seni çok şımarttık', 'Senin dilin çok uzadı' dediler. O hiç hoşumuza gitmeyen, annelerimize yönelik küfürleri bana defalarca söylediler. Aynı eylemi köpek için de yapacaklarını söylediler. Bu hepimizin korktuğu, hiçbirimizin istemediği bir şey. Bu tip insanlar ile yıllardır savaş veriyoruz. Bugün köpeğe bunu yapan yarın çocuğumuza, annemize, bize yapacak" dedi.

Çiğdem Mine H., tartışma sonrası kendisini taşlamaya başladıklarını söyleyerek, "Dünden beri bu kadar zamandır tanıdığım, bana canları beslemek için su veren, 'Abla bir şeye ihtiyacın var mı' diyen insanların bu raddeye gelmesi neden? Neden düşman ilan ediliyoruz? Neden bir arada yaşayamıyoruz? Bu canları beslersek, kısırlaştırırsak onlardan korkmazsak seversek onlar zaten yüzyıllardır bizimle yaşıyor" diye konuştu. 'BENİ TANIYAN MAHALLELİM YARDIM ETMEDİ'

Şikayetçi olduğunu dile getiren Çiğdem Mine H., "Tokadı, yumruğu yedikten sonra yere yapıştığımda 'Ben oyuncuyum, yüzümü korumam lazım' dedim. Tekmeler geldi, saçım çekildi, yerde mücadele ettim. Etraftakiler müdahale etmedi, beni tanıyan mahallelim yardım etmedi. Oğlum yaşındaki genç adamı tuttular, kimse beni yerden kaldırmadı. Bana 'abla' diyen birinin bunu yapıyor olmasının şaşkınlığı içinde arabama bindiğimde 'Defol buradan git' dediler. Şikayetçi oldum, yasal işlem başladı. Dilerim ki yaptığından pişman olmuştur. Onların da köpekleri vardı, ben onların köpeklerine ilaç verdim, yemek verdim. Daha önceden hiçbir tartışmamız olmamıştı" dedi.

Canberk ÖZTÜRK/ ANKARA,


Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu (2)
Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu (2)
Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu (2)
Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu (2)
Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu (2)
Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu (2)
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Kaynak: DHA

Ankara Devlet Tiyatrosu, Ankara, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tiyatro sanatçısı sokak köpeklerini beslerken saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu (2) - Son Dakika
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