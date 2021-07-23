Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Yıldız için Karşıyaka Camisi'nde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , CHP İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve sanatçı dostları katıldı.

2 bin nüfuslu beldeye 50 bin kişi geldi! Belediye başkanı isyan etti: Aşırı yoğunluktan dolayı alt yapı ve gıda tedarik zinciri yetersiz kalıyor