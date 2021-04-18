Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti - Son Dakika

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Erol Demiröz, 81 yaşında Ankara'da yaşamını yitirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Demiröz'ün vefatıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Tiyatro ve sinemamızın usta oyuncularından, kıymetli sanatçı Erol Demiröz'ün vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Erol Demiröz kimdir?

Demiröz, 29 Temmuz 1940'ta Diyarbakır'da dünyaya geldi. Orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamlayan usta oyuncu, Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ne girdi.

Halkevleri Genel Merkezi'nde 1961'de tiyatro çalışmalarına başlayan Demiröz, 1968'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alarak yüzlerce oyunda rol aldı.

Demiröz, "Sürü", "Balans ve Manevra", "Mucize" ve "Güneşi Gördüm"ün de aralarında bulunduğu çok sayıda sinema filminin de oyuncu kadrosunda yer aldı.