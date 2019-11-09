Son Dakika Haberleri: Tiyatro sanatçısından lösemili çocuklara moral ziyareti
Son Dakika Güncel Tiyatro sanatçısından lösemili çocuklara moral ziyareti

Tiyatro sanatçısından lösemili çocuklara moral ziyareti

7 saat önce

Malatyalı tiyatro sanatçısı ve yönetmen Şahin Uyumaz, lösemili çocukları ziyaret edip, hediyeler verdi.

Tiyatro sanatçısından lösemili çocuklara moral ziyareti, System.String[]

Malatyalı tiyatro sanatçısı ve yönetmen Şahin Uyumaz, lösemili çocukları ziyaret edip, hediyeler verdi.


Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören lösemili çocukları Nasrettin Hoca kıyafetiyle ziyaret eden ve moral veren tiyatro sanatçısı ve yönetmen Şahin Uyumaz, "Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören Lösemili çocuklara ve kardeşlerimize moral vermek için geldik. Çeşitli hediyeler verdik ve hikayeler anlattık. Birbirimizle hoş sohbetler gerçekleştirdik. Bizi gören çocukların gözlerindeki ışık bizleri mutlu etti. Bir tane lösemili kardeşimiz, Nasrettin hocam ben senin hikayelerini biliyorum bak bende Nasrettin Hoca fıkraları kitabım 'da var diyerek, bize o durumda hikaye okudu" ifadelerini kullandı.


Sanatçı Uyumaz, çocuklara hediyeler de verdi.


Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören lösemili çocukları, Nasrettin Hoca kıyafetli oyuncuyu görünce çok mutlu oldu. - MALATYA

Nasreddin Hoca, Yönetmen, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:11 Kaynak: İHA
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