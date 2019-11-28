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Tiyatro severler GKM'de buluştu

7 saat önce

Gebze Belediyesi Kasım ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebzeli tiyatro severler GKM'de bir araya geldi.

Tiyatro severler GKM'de buluştu, System.String[]

Gebze Belediyesi Kasım ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Gebzeli tiyatro severler GKM'de bir araya geldi.


15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan Gebze Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Kahkaha Koridorları" isimli tiyatro gösterisi izleyiciden tam not aldı. Performansları ile göz dolduran oyuncular Gebzeli tiyatro severler tarafından tam not aldı. Oyun sonunda oyuncuların performansı izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri Aralık ayında da birbirinden farklı konu ve konukları ile hız kesmeden devam edecek. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
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