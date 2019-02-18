Son Dakika Haberleri: Tiyatro Severler Osmangazi'de Buluştu

Tiyatro Severler Osmangazi'de Buluştu

1 saat önce

Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından sahnelenen William Shakespeare'in ölümsüz eseri 'Kuru Gürültü' adlı tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Tiyatro Severler Osmangazi'de Buluştu, System.String[]

Osmangazi Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin tiyatro alanında kendilerini geliştirmesi amacıyla hayata geçirilen Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu, yeni döneminde muhteşem bir prömiyere imza attı. Akpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen oyuna Bursalı sanatseverlerin ilgisi büyük oldu.

Evlenmek üzere olan genç bir kızın yaşadığı olaylar sonunda her şeyin kuru gürültüden ibaret olduğunun anlatıldığı oyun seyircilerden tam not alırken, oyun sonunda genç tiyatrocular alkış yağmuruna tutuldu. Pedagog Dramaturg Nurdan Özgür yönetmenliğinde gerçekleşen oyun, 23 Şubat ve 2 Mart'ta ücretsiz olarak yeniden sahnelenecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:51 Kaynak: Bültenler

Osmangazi Belediyesi, Güncel
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