Oyuncu Civan Canova Hayatını Kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Civan Canova, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Civan Canova, 67 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatını, oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bir haber. Sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim."