Oyuncu Civan Canova Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Civan Canova Hayatını Kaybetti

21.08.2022 00:30
Oyuncu Civan Canova Hayatını Kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Civan Canova, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Civan Canova, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Civan Canova, 67 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta oyuncunun vefatını, oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Dostum bu hayatta içime en dokunan sıcacık civanımı kaybettik. Civan huzur içinde dolaş bebeğim belki yine bir yerde, bir zaman karşı karşıya geliriz. Çok yeni bir haber. Sevdiklerine, sevenlerine buradan duyurmak istedim."

YORUMLAR
500
Usta oyuncu Civan Canova yaşamını yitirdi Usta oyuncu Civan Canova yaşamını yitirdi Civan Canova Hayatını Kaybetti! Civan Canova Hayatını Kaybetti!
Kaynak: ANKA

Civan Canova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oyuncu Civan Canova Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
23:52 Antalya'da inanılmaz maç! Trabzonspor bozguna uğradı
23:20 37 yaşındaki Burak Yılmaz'ın golü Fortuna Sittard'a yetmedi
22:41 Mardin'deki kazanın hemen ardından çekilen görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi
22:25 Futbolcular ile inekler aynı karede! Ümraniyespor ile Galatasaray arasındaki Rezerv Lig mücadelesinden hemen önce görüntülendi
22:22 AK Partili Yılmaz Tunç ile Mustafa Sandal tartıştı! Suriyeli kavgasına Ümit Özdağ da katıldı
21:42 Geçen hafta Galatasaray'ı mağlup eden Giresunspor konuk ettiği Kasımpaşa'yı da aynı skorla geçti
21:30 Hatayspor'u iki golle deviren Gaziantep FK'nin yenilgisizliği sürüyor
21:25 Mardin'de 19 kişinin yaşamını yitirdiği TIR faciasıyla ilgili adli soruşturma açıldı
20:25 Faciaya neden olan TIR'ın başka bir kaza dolayısıyla toplanan kalabalığa daldığı ortaya çıktı
14:51 3 seferle Ay'a yolculuk! NASA'nın derdi başka
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 00:30:39. #1.12#
SON DAKİKA: Oyuncu Civan Canova Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement