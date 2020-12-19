Oyuncuların seçimi, haber kategorisinde Özkan Bilgin 'in " Van 'da çığ felaketi", spor kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Deepwater solo tutkunlarının yeni adresi: Suluada", yaşam kategorisinde de Süleyman Elçin'in "Antalyalı örümcek adam" isimli fotoğrafına oy verdi.

Taşdöğen ve Özcan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Tiyatro ve dizi oyuncuları Selahattin Taşdöğen ve Şevki Özcan , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Son Dakika › Güncel › Tiyatro ve dizi oyuncuları Taşdöğen ve Özcan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

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