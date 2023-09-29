Tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Son Güncelleme: 29.09.2023 14:30

İstanbul Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulunan tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu, memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir parkta ölü bulunan tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu, memleketi Giresun'un Tirebolu ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı. İstanbul'dan memleketi Tirebolu'ya getirilen Fettahoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

İlçenin merkeze bağlı Yeniköy mahallesindeki camide kılınan cenaze namazına Fettahoğlu'nun yakınları, meslektaşları ile vatandaşlar katıldı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazı sonrası Fettaoğlu, ilçeye bağlı Domaçlı köyü aile kabristanlığında toprağa verildi.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

ŞAKAĞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

İstanbul'da Gümüşsuyu Ömer Avni Mahallesi 10 Aralık Şehitler Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından silah sesi duymasının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Fettahoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede Fettahoğlu'nun cesedinin yanında üzerine kayıtlı bulundurma ruhsatlı bir tabanca ile boş kovan bulunmuştu.

Tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tiyatro ve dizi oyuncusu Seda Fettahoğlu memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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