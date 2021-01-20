Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran son yolculuğuna uğurlandı

20.01.2021 13:51
Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Ankara'da, bir süredir mücadele verdiği kanser nedeniyle 63 yaşında hayata veda eden tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da, bir süredir mücadele verdiği kanser nedeniyle 63 yaşında hayata veda eden tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran, Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'daki evinde dün hayatını kaybeden Yıldıran için Karşıyaka Camisi'nde kılınan cenaze namazına ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Usta sanatçının cenazesi, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

43 yıl tiyatro ve dublajla geçen bir ömür

Susam Sokağı, Keloğlan Masalları, Taş Devri, Rafadan Tayfa başta olmak üzere pek çok çizgi filmi seslendiren Yıldıran, dublaj alanındaki önemli isimlerden biriydi.

Ankara'da 8 Temmuz 1957'de dünyaya gelen Bülent Yıldıran, oyunculuğa 1977'de Tiyatro Halkevleri'nde amatör olarak başladı.

Yıldıran, Ankara Halk Tiyatrosu, Ankara Sanat Tiyatrosu, Ali Hürol Tiyatrosu, Ankara Komedi Sahnesi, Ankara Ekin Tiyatrosunda hem oyunculuk hem de rejisörlük yaptı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra birçok film ve dizide oynayan, TRT ve özel televizyonlarda gençlik ve çocuk programlarında görev alan Bülent Yıldıran, birçok karaktere de ses verdi.

Susam Sokağı'nda "Açıkgöz", Keloğlan Masallarında "Seyfettin", Rafadan Tayfa'da "Sadettin Usta", Taş Devri'nde "Barni Moloztaş" karakterleri başta olmak üzere pek çok çizgi filmi seslendiren usta sanatçı, Komşu Köyün Delisi, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi, İki İyi Çocuk gibi filmlerde de rol almıştı.

Karşıyaka, Tiyatro, Kanser, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Gidişata göre 15 Şubat'ta okulların açılması yönünde kararlılığımız var Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce sorusuna yanıt: Parti kurmak serbesttir, isteyen arkadaşlar parti kurarlar ATM'lerden paralarını, boyu iki buçuk metreyi aşan karın üstüne oturarak çekiyorlar Son Dakika! Futbolseverlerin dört gözle beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu Cinsel istismarda bulunduğu kız çocuğunun ailesine tazminat davası açtı ABD'de gündem, Trump'ın 'Nükleer futbol topu'nu Biden'a nasıl teslim edeceği Akılalmaz olay! Ailenin kuşu ölünce anne-baba felç geçirdi, kızları ise bayıldı Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı belli oldu
Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu Ceyda Düvenci'nin kızı ile ilgili yaptığı 'Regl' paylaşımı sosyal medyada gündem oldu         
14:10
Son Dakika! Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti Son Dakika! Türkiye'de, koronavirüsle mücadele kapsamında birinci doz aşı yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti         
13:39
Transfer yasağını kaldıran kaldıran Ankaragücü, Beşiktaşlı Lens ile görüşüyor Transfer yasağını kaldıran kaldıran Ankaragücü, Beşiktaşlı Lens ile görüşüyor         
13:29
Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu Son Dakika! Pfizer/BioNTech aşısı İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon türüne karşı etkili oldu         
13:01
Gaziantep FK, teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzaladı Gaziantep FK, teknik direktör Ricardo Sa Pinto ile sözleşme imzaladı         
12:39
Merve Boluğur, klip için yakışıklı erkek arayışına girdi Merve Boluğur, klip için yakışıklı erkek arayışına girdi         
12:17
Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu Abdurrahman Dilipak koronavirüs aşılamasının durdurulması için mahkemeye başvurdu         
11:44
Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı Cemiyet hayatının ünlü siması Kerem Dürüst, uyuşturucudan gözaltına alındı         
11:32
İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı İstanbul'dan memleketleri Bitlis'e dönüp fabrika açan tekstilci iki kardeş 300 kişiye istihdam sağladı         
11:15
Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti Dünya aşı bulamazken Avrupa israf ediyor: 6 dozluk şişelere 5 doz yazılınca milyonlarca aşı çöpe gitti         
11:10
Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı Erkek arkadaşının kalp krizinden öldüğünü öğrendi, hastanede kalbine sıktı         
11:06
Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü Evde doğum yapan kadın bebeğini bıçaklayarak öldürdü         
10:34
Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum Evladını arayan anne, duydukları karşısında yıkıldı: Kızına şu an tecavüz ediyorum         
08:35
Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır Ezgi Mola, mutfak tadilatı için 120 bin TL istenince isyan etti: O paraya Beylikdüzü'nden ev alınır         
08:07
Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu Zeytin yaprağının koronavirüsü parçaladığı bilimsel olarak ortaya kondu         
07:59
Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler Kan donduran anlar kamerada! 5'ten geriye saymaya başlayan şüpheliyi kurşuna dizdiler         
00:03
Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşısı için 10 kuralı belirledi! 4 gruptakilere aşı yapılmayacak         
21:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2021 14:21:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tiyatro ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei