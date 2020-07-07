Tiyatro ve sinema oyuncusu Jale Aylanç hayatını kaybetti - Son Dakika

Sinema ve tiyatro oyuncusu Jale Aylanç, 72 yaşında Ankara'da vefat etti.

Sanatçı Aylanç, "Gece Sesleri", "Beni Unutma", "Nazlı Yarim" dizileri ile "Unutursam Fısılda", "İlk Öpücük" ve "Sonsuz Bir Aşk" filmleri başta olmak üzere 56 yıllık meslek yaşamında pek çok karakteri canlandırmıştı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Aylanç bugün Ankara'daki evinde hayatını kaybetti. Aylanç'ın yarın kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

-Başarılarla dolu 56 yıllık meslek hayatı

23 Mart 1948 tarihinde İstanbul'da doğan Jale Aylanç, sanat hayatına, 1964 yılında Halkevlerinde tiyatro ile başladı. Ertesi yıl Orhan Elçin Tiyatrosu'nda sahneye çıkmaya devam etti.

Tiyatroyla birlikte seslendirme çalışmaları da yapan Aylanç, 20 yıl rol aldığı Ankara Sanat Tiyatrosu ile pek çok televizyon dizisi ve sinema filminde görev aldı.

Aylanç, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği "Unutursam Fısılda" ile 2017'de vizyona giren "İlk Öpücük" filmlerinde de kamera karşına geçmişti.