Tiyatro yemeği

Akşam yemeğinde buluşan iki oyuncu, çıkışta ilk kez aynı projede yer alacakları için heyecanlı olduklarını dile getirdi. Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'la ne zaman evleneceği sorusunu "Kış aylarını sevmiyorum, düğünümüz yazın olacak" diye yanıtladı.