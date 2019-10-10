Son Dakika Haberleri: Tiyatro yemeği
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Tiyatro yemeği

1 saat önce

Akşam yemeğinde buluşan iki oyuncu, çıkışta ilk kez aynı projede yer alacakları için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

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Akşam yemeğinde buluşan iki oyuncu, çıkışta ilk kez aynı projede yer alacakları için heyecanlı olduklarını dile getirdi. Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'la ne zaman evleneceği sorusunu "Kış aylarını sevmiyorum, düğünümüz yazın olacak" diye yanıtladı.

Nurgül Yeşilçay, Necati Kocabay, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:51 
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