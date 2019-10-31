Son Dakika Haberleri: Tiyatro yönetmeni Hilali Mahmutoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika Güncel Tiyatro yönetmeni Hilali Mahmutoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

Tiyatro yönetmeni Hilali Mahmutoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor

6 saat önce

Türkiye'de Hilali Mahmutoğlu adıyla tanınan Azerbaycanlı tiyatro sanatçısı, rejisör Hilal Hasanov hayatını kaybetti.

Tiyatro yönetmeni Hilali Mahmutoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor, System.String[]

Türkiye'de Hilali Mahmutoğlu adıyla tanınan Azerbaycanlı tiyatro sanatçısı, rejisör Hilal Hasanov hayatını kaybetti.

Mahmutoğlu'nun cenazesi bugün öğle namazında Halkalı Zeynebiye Camisi'nden kaldırılarak Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek.

Azerbaycan'da 1943'te dünyaya gelen Mahmutoğlu, Gence ve Bakü'de lisans düzeyinde drama eğitimi aldıktan sonra Moskova Sanat Enstitüsü'nde Rejisörlük Bölümü'nde yüksek lisansını bitirdi. Moskova ve Azerbaycan'da tiyatro çalışmaları yapan sanatçı, İBB bünyesinde faaliyete başlayan Gösteri Sanatları Merkezi'nin kuruluşunda yer aldı.

Mahmutoğlu, "Dede Korkut", "Büyük Hakikat" ve Milli Şair Mehmet Akif'in hayatını anlatan " Safahat: Akif Dönüyor. Siz Nerdesiniz?" oyunlarını yönetti.

Şiiri hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak gören Mahmutoğlu, "Ölümün Ötesinde Bitmeyecek Aşk" ve "Dün Ben Musalla Taşında Yıkandım" isimli eserlerin de yer aldığı şiir kitaplarına imza attı.

Azerbaycan, Moskova, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:22 Kaynak: AA
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