Tiyatrocu Bahtiyar Keskin, geyik kostümüyle sandık başına gitti - Son Dakika
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Tiyatrocu Bahtiyar Keskin, geyik kostümüyle sandık başına gitti

Tiyatrocu Bahtiyar Keskin, geyik kostümüyle sandık başına gitti

28.05.2023 14:54

Daha önce birçok kez giydiği kostümlerle konuşulan Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına geyik kostümüyle gitti. Uzun süre güvenlik için içeri alınmayan tiyatrocu Bahtiyar Keskin, daha sonra tüm kontrollerin ardından kafasındaki boynuzlu başlığını çıkartıp oyunu kullandı.

Türkiye'nin farklı illerinde çeşitli kostümlerle oy kullanmaya gidenler renkli görüntüler oluşturdu. Boynuzlu başlığı ile okulun bahçesine girdiği andan itibaren vatandaşların ve çocukların ilgisini çeken geyik kostümlü Keskin, çocuklarla bol bol fotoğraf çekindi. Kostümünden ötürü, uzun süre kontrol için dışarıda beklemek zorunda kalan Keskin, daha sonra kafasındaki boynuzlu başlığı çıkarıp oyunu kullandı.

"ÜLKEMİZ VE TÜM DÜNYAYA KARDEŞ OLDUĞUMUZU BİLDİRMEK İÇİN SİYASET YAPALIM"

Kırıcı, üzücü, dökücü siyasi sözlerden sakınmak için böyle bir kostümle oy kullanmaya geldiğini dile getiren Keskin, "Yarınımızı bırakacağımız gençlere kardeşçe, dostça, birlikte ve bir birimizi kırmadan; ülkemiz ve tüm dünyaya kardeş olduğumuzu bildirmek için siyaset yapalım. Demokrasi içerisinde oyumuzu kullandık. Okula geldiğim andan itibaren bütün herkesin dikkatini çekebildim. Çocukların mutluluğunu ve gençlerin heyecanını gördüm. Artık siyaset geyikleri bitti. Herkes sandıkta son söz milletin. Herkes milletin kararına saygı duymalı" dedi.

İşte o anlardan kareler...

Tiyatrocu Bahtiyar Keskin, geyik kostümüyle sandık başına gitti
Tiyatrocu Bahtiyar Keskin, geyik kostümüyle sandık başına gitti
Tiyatrocu Bahtiyar Keskin, geyik kostümüyle sandık başına gitti
Tiyatrocu Bahtiyar Keskin, geyik kostümüyle sandık başına gitti
Tiyatrocu Bahtiyar Keskin, geyik kostümüyle sandık başına gitti
Tiyatrocu Bahtiyar Keskin, geyik kostümüyle sandık başına gitti
Kaynak: İHA
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