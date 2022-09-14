Tiyatrocu damadın arkadaşları düğünü bastı! Gelin, "hamile sevgili" şakasıyla neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Tiyatrocu damadın arkadaşları düğünü bastı! Gelin, "hamile sevgili" şakasıyla neye uğradığını şaşırdı

14.09.2022 10:41

Zonguldak'ta gerçekleşen bir düğünde tiyatrocu damadın arkadaşları, geline "hamile sevgili" şakası yaptı. Rol gereği hamile sevgilinin düğünü basması, gelini şaşkına çevirdi. Hamile sevgiliyi canlandıran oyuncu, elbisesinin altından 'Bir yastıkta kocayın' yazılı yastık çıkardı.

Zonguldak'ta Beyza Uzgören (32) ve Aykut Gümüştaş (37), Zonguldak Polisevi'nde dünyaevine girdi. Mühendis olan, ayrıca tiyatroculuk yapan Aykut Gümüştaş ile öğretmen Beyza Uzgören'in düğününe gelen, damadın tiyatrocu arkadaşları, 'hamile sevgili ve ailesi' gibi davranıp şaka yaptı. Zonguldak Sanat Tiyatrosu Yönetmeni Erhal Koltuk ile oyuncular Serap Dumlupınar, Semih Canbulut ve Onur Berber düğünde sergiledikleri sahne performansıyla dikkat çekti.

Tiyatrocu damadın arkadaşlarından geline, 'hamile sevgili' şakası

HAMİLE SEVGİLİ İÇİN DOKTOR ARANDI

Eğlence sürerken, 'hamile sevgili' rolündeki Serap Dumlupınar çığlıklar atarak düğünü bastı. Yanındaki erkek kardeş ve babası rolündeki kişiler ise çiftin üstüne yürürken, gelin Beyza Uzgören olayın şaşkınlığını yaşadı. Salondakiler ne yapacağını şaşırdı, rol gereği doğum sancısı tutan 'hamile sevgili' için salonda doktor arandı.

Tiyatrocu damadın arkadaşlarından geline, 'hamile sevgili' şakası

"BİR YASTIKTA KOCAYIN"

Hamile sevgiliyi canlandıran Serap Dumlupınar elbisesinin altından 'Bir yastıkta kocayın' yazılı yastığı çıkardı. Zonguldak Sanat Tiyatrosu'na damadın da üye olduğunu ifade eden Serap Dumlupınar, sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Hoşgörünüz için çok teşekkür ediyorum. Yanlış anlaşılsın istemiyoruz. Gelinimiz de çok anlayışla karşıladı. Tekrar mutluluklar dileriz" dedi.

Tiyatrocu damadın arkadaşlarından geline, 'hamile sevgili' şakası

"GERÇEKTEN HAMİLE ZANNETTİM"

Beyza Uzgören, yaşadıklarını anlatarak, "Gerçekten hamile zannettim. Doğuracak zannettim. 'Bir bebek geliyor olabilir' diye düşündüm. Ama ondan sonra 'Aykut' diye bağırınca bu işte bir terslik var dedim. Sonra yastık olduğunu anladım. Eşimin tiyatrocu olduğunu bildiğim için son kısımda izlemenin keyfini sürmeye başladım. Çok keyifli ve çok güzeldi. Hem bizim için çok güzel bir anı oldu, hem de ileride çocuklarımıza izletirken anlatabileceğimiz çok paha biçilmez bir anı bıraktıkları için kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

YORUMLAR
500
TİYATROCU DAMADIN ARKADAŞLARINDAN GELİNE, 'HAMİLE SEVGİLİ' ŞAKASI TİYATROCU DAMADIN ARKADAŞLARINDAN GELİNE, 'HAMİLE SEVGİLİ' ŞAKASI BAKAN ÖZER 'ARTIK GIDA VE TARIM KRİTİK SEKTÖR' BAKAN ÖZER 'ARTIK GIDA VE TARIM KRİTİK SEKTÖR'
Kaynak: DHA

Dumlupınar, Zonguldak, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiyatrocu damadın arkadaşları düğünü bastı! Gelin, 'hamile sevgili' şakasıyla neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:57 Oyuncu Merve Boluğur, evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle sokak ortasında kavga etti
11:51 Otomobilde kadına şiddet! Kameraya alan vatandaş polise ihbar etti
11:46 Galatasaray için Icardi bir başlangıç! Dev kulüple ilişkileri geliştirdiler
11:13 Beylikdüzü'nde korkunç kaza! Otomobilin altına sıkışan yaya 300 metre sonra fark edildi
11:14 Vatandaşlardan sosyal konut projesine yoğun ilgi: Saatler içerisinde 92 bin kişi başvuruda bulundu
11:09 'Sadece yaşamak istiyorum' demişti! Asya'yı evine girip öldüren eski sevgilisi: Telefonuna bakmak istedim, kabul etmedi
11:11 Irak'ın kuzeyi terör örgütü PKK'ya dar ediliyor! Teröristlerin gizlendiği mağaraları basan Mehmetçik görüntüleri paylaştı
11:00 Hatay'da kayıp olarak aranan tüccarın cansız bedeni zeytinlikte bulundu: Katili iş ortağı çıktı
10:57 Ermenistan'ın saldırısı sonucu şehit olan Azeri asker Sebuhi Fuad Ahmedov'un hikayesi yürek dağladı
10:52 Adana'da liselilerle bir grup arasında "yan bakma" kavgası çıktı: Yere düşen öğrenci yumruklanarak öldüresiye dövüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 12:13:33. #1.13#
SON DAKİKA: Tiyatrocu damadın arkadaşları düğünü bastı! Gelin, "hamile sevgili" şakasıyla neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement