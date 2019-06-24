Son Dakika Haberleri: Tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nun cenazesi Moda Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze...
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Tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nun cenazesi Moda Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze...

28 dakika önce

Tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nun cenazesi Moda Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'na defnedildi.

Tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nun cenazesi Moda Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nun cenazesi Moda Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze...
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:57 Kaynak: İHA
Moda, Enis Fosforoğlu, Genel
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