Tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nun cenazesi Moda Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze...
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Tiyatrocu Enis Fosforoğlu'nun cenazesi Moda Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'na defnedildi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:57 Kaynak: İHA
Tiyatrocu Enis Fosforoğlu
'nun cenazesi Moda
Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı'na defnedildi.
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