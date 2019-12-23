Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti - Son Dakika

Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti

6 saat önce

Cinnet (Ben Deli Değilim) şiirindeki performansıyla fenomen olan tiyatro oyuncusu Ercan Kont Adana'da kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti.

Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti, System.String[]

Cinnet (Ben Deli Değilim) şiirindeki performansıyla fenomen olan tiyatro oyuncusu Ercan Kont Adana'da kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Cinnet (Ben Deli Değilim) şiirindeki performansıyla ünlenen tiyatrocu Ercan Kont'un kısa süre önce Seyhan İlçesi Yeşilyurt mahallesinde bulunan özel bir huzurevine yerleştiği öğrenildi. 77 yasındaki Kont'un cesedi huzurevleri yetkilileri tarafından kaldığı odasında bulundu. Kurum yetkilileri bunun üzerine olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kont'un cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Öte yandan, duayen tiyatrocu Ercan Kont 2 yıl önce alzheimer hastalığına yakalandığını duyurmuştu. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:27 Kaynak: İHA
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