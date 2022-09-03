Ambulansla hastaneye kaldırılarak müdahale edilen Erkal'ın bilincinin açık olduğu belirtildi. Tansiyon sorunu yaşadığı belirtilen Erkal'ın, durumunun iyi olduğu ve oteldeki odasında dinlendiği öğrenildi.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir oyunlarına ara veren Genco Erkal, dün KKTC'de 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında Şahdamarım oyunu için sahneye çıktı. Oyun sırasında Erkal'ın rahatsızlandığı öğrenildi. Sahnedeki müzisyenlerin durumu fark etmesi üzerine Erkal'a ilk müdahale yapıldı.

Kaynak: ANKA

Genco Erkal, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Genco Erkal Kıbrıs'ta Sahnede Rahatsızlanarak Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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