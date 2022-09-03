Genco Erkal Kıbrıs'ta Sahnede Rahatsızlanarak Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Genco Erkal Kıbrıs'ta Sahnede Rahatsızlanarak Hastaneye Kaldırıldı

03.09.2022 13:33
Genco Erkal Kıbrıs'ta Sahnede Rahatsızlanarak Hastaneye Kaldırıldı

Tiyatrocu Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) “Şahdamarım” adlı oyunu sergilediği sırada sahnede aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tansiyon sorunu yaşadığı öğrenilen Erkal’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tiyatrocu Genco Erkal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) "Şahdamarım" adlı oyunu sergilediği sırada sahnede aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tansiyon sorunu yaşadığı belirtilen Erkal'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir oyunlarına ara veren Genco Erkal, dün KKTC'de 18. Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında Şahdamarım oyunu için sahneye çıktı. Oyun sırasında Erkal'ın rahatsızlandığı öğrenildi. Sahnedeki müzisyenlerin durumu fark etmesi üzerine Erkal'a ilk müdahale yapıldı.

Ambulansla hastaneye kaldırılarak müdahale edilen Erkal'ın bilincinin açık olduğu belirtildi. Tansiyon sorunu yaşadığı belirtilen Erkal'ın, durumunun iyi olduğu ve oteldeki odasında dinlendiği öğrenildi.

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Kaynak: ANKA

Genco Erkal, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genco Erkal Kıbrıs'ta Sahnede Rahatsızlanarak Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genco Erkal Kıbrıs'ta Sahnede Rahatsızlanarak Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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