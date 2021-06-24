Tiyatrocu Metin Zakoğlu'nun Bodrum ilçesindeki evinin bahçesinde sahnelediği oyunlar ilgi görüyor - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren oyuncu Metin Zakoğlu, tiyatro sahnesine çevirdiği evinin bahçesinde düzenlediği "Evde Tiyatro" etkinliği ile 17 yıldır seyircisi ile buluşuyor.

Gümbet Mahallesi Asarlık mevkisinde bahçeli bir evde oturan tiyatro ve sinema oyuncusu Zakoğlu, daha önce çok sayıda tiyatro ve sinema projesinde yer aldı. İstanbul Caddebostan'daki evinin bahçesinde 2004'de "Evde Tiyatro" gösterileri yapmaya başlayan oyuncu, sanatseverlerin ilgisi üzerine gösterilerini sürdürdü.

Oyuncu, o günden bu yana İstanbul ve Bodrum'da ev ve kafe konseptinde tiyatro gösterileri sahneledi.

Gümbet'teki evinde, bahçede sergileyeceği oyuna özenle hazırlanan Zakoğlu, emeğinin karşılığını da kendisini izlemeye gelen seyircinin alkışlarıyla alıyor.

Zakoğlu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin hafifletildiği 1 Haziran'dan itibaren normalleşme süreci ile sahnelemeye başladığı oyunları ilgi görüyor.

"Evde tiyatro üniversitede tez konusu oldu"

Zakoğlu, AA muhabirine, yıllarca 700-800 kişilik salonlarda gösteri yaptığını, oyunlara çoğu zaman 30-40 kişinin geldiğini söyledi.

Bir gün, "Evde tiyatro yapsam buraya da 40 kişi gelse kapalı gişe oynarım" dediğini ve bu fikri hayata geçirdiğini belirten Zakoğlu, bunun tiyatroya ilgi gösteren seyircilerin de ilgisini çektiğini ve beğenildiğini ifade etti.

"Evde Tiyatro" ile seyirci karşısına çıkma fikrinin kendine ait olduğunu ifade eden Zakoğlu, bahçesinde sergilediği bir oyun sonrası Fransa'da bir dergiye kapak yapıldığını, Türkiye'de birçok özel ödül aldığını, hatta bir üniversitenin de ortaya koyduğu bu fikri tez konusu yaptığını aktardı.

Bodrum'daki evinde sahnelediği oyun sırasında Kovid-19 ile ilgili tüm tedbirleri aldığını belirten Zakoğlu, "Haftada bir akşam 3-5 kişi demeden sosyal mesafeyi koruyarak hikayelerimi anlatıyorum. İçerisinde şarkıların da söylendiği, eğlenceli hikayelerin anlatıldığı, tiyatro türünde kabare yapıyorum. Salgın tüm tiyatrocular gibi beni de etkiledi ancak 'ağlamak' yerine, 'Kimse bana yardım etmiyor' demek yerine, bir çıkış yolu aradım ve bu çıkışı evimin bahçesinde oluşturdum." ifadelerini kullandı.

Sevenlerinin sahnelediği oyuna gösterdiği ilgiden memnun olduğunu dile getiren Zakoğlu, kendisini yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkür etti.

Sanatseverlere keyifli bir zaman yaşatmanın kendisini de mutlu ettiğini aktaran Zakoğlu, şöyle konuşu:

"İnsanlar bir ay öncesinden biletlerini alıyorlar. Yerim geniş ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında 30 kişiyle sınırlı tutuyorum. Haziran ayında kapalı gişe oynuyoruz. Biletlerimiz bitmiş durumda. Beni örnek alıp, fikir hırsızlığı yapanlar oluyor. Hatta adını 'apartmanda tiyatro' diye değiştirip, 'Aynısını yapmadık' diyenler var. Dünyada en büyük hırsızlık fikir hırsızlığıdır. Ben bu konuda öncülük yaptım. İnsanlar evlerinin karşısında bir tiyatroya gidip oyun izlesinler istedim. Herkes evinin karşısında bir yerde tiyatro ile buluşsun, yaygınlaşsın isterim. Ama vefa çok önemli. En azından, 'Bunu Metin Zakoğlu'ndan duyduk gördük, onun sayesinde bu kapıyı araladık.' desinler istiyorum ama onu hiç yapan olmadı. Şimdi bir de sinema projem var onun da senaryosunu yazıyorum."

Metin Zakoğlu'nun sahneye çıkmasıyla heyecan yaşayan ve keyifli anlar geçirdikleri görülen izleyiciler oyunu ilgiyle takip etti.

İlk kez "Evde Tiyaro"yu seyretme imkanı bulduklarını belirten bazı izleyiciler, bu şekilde organize edilen sanat faaliyetini desteklediklerini kaydetti.