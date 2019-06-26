Tiyatrocu Mevlüt Demiryay, Niğde'de toprağa verildi
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İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay, memleketi Niğde'de toprağa verildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:23 Kaynak: DHA
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları
sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay, memleketi Niğde
'de toprağa verildi.
Birçok tiyatro oyununda rol alan ve televizyon programlarında adından söz ettiren tiyatro sanatçısı Mevlüt Demiray, memleketi Niğde'nin Altunhisar
ilçesine bağlı Ulukışla
Mahallesi'nde toprağa verildi. Mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilen cüce sanatçının cenazesine hemşehrileri katıldı. Türk tiyatrosuna emeği geçen sanatçı Mevlut Demiray'ın son yolculuğuna sanat çevresinden hiç kimsenin katılmaması ise dikkat çekti. Yakınları, Mevlut Demriay'ın toprağa verilişi sırasında gözyaşlarını tutamadı.
- Niğde
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