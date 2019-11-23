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Tiyatrocu minik çocuklar hem ağladı hem ağlattı

6 saat önce

Tiyatrocu minik çocuklar hem ağladı hem ağlattı Minik çocukların vatan konulu tiyatro oyunu büyükleri ağlattıHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde minik öğrencilerin sokak ortasında gerçekleştirdiği tiyatro çalışmasında, minik oyuncular da izleyenler de gözyaşlarına hakim olamadı.

Tiyatrocu minik çocuklar hem ağladı hem ağlattı

Minik çocukların vatan konulu tiyatro oyunu büyükleri ağlattı

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde minik öğrencilerin sokak ortasında gerçekleştirdiği tiyatro çalışmasında, minik oyuncular da izleyenler de gözyaşlarına hakim olamadı.

Antakya'nın mini İstiklal Caddesi olarak adlandırılan Saray Caddesi'nde Tanışma İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği vatan konulu tiyatro çalışması oyuncuları da izleyenleri de gözyaşına boğdu. Onlarca vatandaşın izlediği tiyatro oyunu sonrası, izleyenler minik oyuncuları uzun süre alkışladı.

Tiyatro sahnelemesinde göz yaşlarına hakim olamayan ve herkesi ağlatan 11 yaşındaki İrem Arslan, " Ömer Halisdemir'in hayatını anlatmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum" dedi.

Tanışma İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerinden Gamze Pehlivan, "Çocuklarımızla birlikte bugün vatanseverlik konusunu halkımızın gözleri önünde işlemekti bizim amacımız. Gördüğünüz üzere, canlandırdığımız kahramanlar nezlinde tüm şehitlerimizi, tüm kahramanlarımızı anmak istedik. Bunu da yaptığımızı düşünüyoruz. Tiyatro çalışmasının Saray Caddesi'nde olmasından mutlu olduk, en azından insanlarla o bağı kurabildiğimizi düşünüyoruz" dedi.

Tanışma İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Emin Sağanak ise, "Değerler eğitimi kapsamında vatanseverlik değerini halk arası ve öğrenciler arasında tekrar yaşatmak adına böyle bir etkinlik organize ettik. Bu etkinlik sırasında öğrencilerimizin bu duyguları yaşarcasına ifade etmesi, bu vatan kahramanlarımızın hayatlarını anlatırken yaşadıkları duyguları görmek bizler için onur verici. Bu güzel etkinlikte emeği geçen öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyor, öğrencilerimi de tebrik ediyorum" diye konuştu.

Tiyatrocu minik çocuklar hem ağladı hem ağlattı

Antakya, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 01:41 Kaynak: İHA
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