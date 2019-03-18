Son Dakika Haberleri: Tiyatrocu Öğrenciler Köy Okulunu Baştan Aşağı Yeniledi

Tiyatrocu Öğrenciler Köy Okulunu Baştan Aşağı Yeniledi

59 dakika önce

Muş'ta tiyatrocu sanatçıları Yealalan Köyü okulunu baştan aşağı yeniledi.

Tiyatrocu Öğrenciler Köy Okulunu Baştan Aşağı Yeniledi, System.String[]
Muş'ta tiyatrocu sanatçıları Yealalan Köyü okulunu baştan aşağı yeniledi. Tiyatrocular, okulun elektrik ve su tesisatını değiştirirken, sınıfları boyayarak tamir etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Damla Sanat Merkezi Derneği, 'Okulları Güzelleştirme Projesi' kapsamında merkeze bağlı Yelalan Köyü İlkokulu'nu onarmak için kolları sıvadı. Haftasonu tatili sebebiyle il müdürlüğü ve Damla Sanat Merkezi Derneği üyesi 20 tiyatrocu tamir malzemeleriyle köy okulunun yolunu tuttu. İl Müdürlüğü ve sponsorların desteğiyle öncelikle okulun su ve elektrik tesisatı yenilendi. Daha sonra ellerined boya ve fırçaları alan 20 tiyatrocu okulun 3 sınıfını da temizleyerek boyadı. Cuma günü öğleden sonra başladıkları çalışmayı Pazar günü akşama doğru bitiren tiyatrocular, sivil toplum kuruluşlarının başta eğitim olmak üzere çeşitli konularda yardımcı olması gerektiğini bildirdi. Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi olduklarını belirten tiyatro oyuncuları, miniklerin daha sağlıklı ortamda ders görmelerinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Yelalan Köyü Muhtarı Suphi Yaşlı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Damla Sanat Merkezi'nin okullarını yenilemesi sebebiyle teşekkür etti. Muhtar Suphi Yaşlı, öğrencilerin daha rahat ortamda eğitim göreceklerini belirtti.

Haftasonu tatillerini Yelalan Köyü okulunu onararak geçiren tiyatrocular, köylüler ve minik öğrencilerle halay çekerek yorgunluk attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:55 Kaynak: DHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Muş, Güncel
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