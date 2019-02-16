Tiyatrocu Semahat Dede, Hayatını Kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Halk Tiyatrosu oyuncusu Semahat Dede (48), mide kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Halk Tiyatrosu oyuncusu Semahat Dede (48), mide kanseri tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Çorlu'da kurdukları Halk Tiyatrosu ile sanat severlerin takdirini toplayan ve kısa sürede oynadıkları oyunlarla büyük beğeni kazanan grubun oyuncularından Semahat Dede, mide kanseri tedavisi gördüğü Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Dede'nin ölümü, ilçede sanat severler arasında üzüntü yarattı. Birçok hayranı, sosyal medya üzerinden Dede'nin rol aldığı oyunların resimlerini paylaştı. Dede'nin yazıp yönettiği çok sayıda oyun olduğu belirtildi.



- Tekirdağ

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