Son Dakika Haberleri: Tiyatrocu Semahat Dede, Hayatını Kaybetti (2)

Tiyatrocu Semahat Dede, Hayatını Kaybetti (2)

59 dakika önce

TOPRAĞA VERİLDİTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tedavi gördüğü mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Semahat Dede'nin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Merkez Garaj Camii'ne getirildi.

Tiyatrocu Semahat Dede, Hayatını Kaybetti (2), System.String[]
TOPRAĞA VERİLDİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tedavi gördüğü mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Semahat Dede'nin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Merkez Garaj Camii'ne getirildi. Cenazeye, Dede ailesinin yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı  Ahmet Sarıkurt, AK Parti Belediye Başkan Adayı Serkan Erçili, Dede'nin tiyatro oyuncu arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Dede'nin çok sevdiği çiçekli tacı tabutunun üzerine konuldu. Semahat Dede'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:38 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanser Tedavisi Gören Tiyatrocu Semahat Dede, Hayatını Kaybetti Kıblesi Ters Caminin İmamı da Ayrıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 28 Şubat'ta Çekilişle Bin 400 Kişinin Ataması Yapılacak Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 16:37:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tiyatrocu Semahat Dede, Hayatını Kaybetti (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]