Tiyatrocu Semahat Dede, Hayatını Kaybetti (2)
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TOPRAĞA VERİLDİTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tedavi gördüğü mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Semahat Dede'nin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Merkez Garaj Camii'ne getirildi.
TOPRAĞA VERİLDİ Tekirdağ
'ın Çorlu
ilçesinde tedavi gördüğü mide kanseri nedeniyle yaşamını yitiren Semahat Dede'nin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Merkez
Garaj Camii'ne getirildi. Cenazeye, Dede ailesinin yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt
, AK Parti Belediye Başkan Adayı Serkan
Erçili, Dede'nin tiyatro oyuncu arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı. Dede'nin çok sevdiği çiçekli tacı tabutunun üzerine konuldu. Semahat Dede'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:38 Kaynak: DHA
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