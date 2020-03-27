Tiyatrocudan koronavirüs kostümlü 'evde kal' mesajı - Son Dakika

DÜZCE'de, amatör tiyatrocu Özcan Yetgin, 27 Mart Tiyatro Günü nedeniyle koronavirüs görüntüsü verdiğini söylediği kıyafet giyerek, vatandaşlara evinizde kalın çağrısı yaptı.

Düzceli amatör tiyatrocu Özcan Yetgin, taktığı maske ile kendisine koronavirüs görünümü verdiğni belirterek, sokağa çıkıp vatandaşlara evde kalın çağrısı yaptı. Özcan Yetgin, "Ben Covid-19. Evde kalın, kendinize bulaştırmayın" yazılı kartonla sokakta gezdi. Özcan Yetgin vatandaşların evde kalmasını isteyerek, "Amatör tiyatrocuyum. Ancak koronavirüs nedeniyle tiyatro ve sinema sahneleri kapalı olduğu için biz tiyatro gününü sinema ve tiyatro sahnesinde kutlayamadık. Ben de koronavirüs kılığına girerek, hem farkındalık oluşturmak hem de tiyatro gününü kutlamak için sokağa indim. Tek çaremiz bugünlerde vatandaşların evinde kalarak alınan önlemlere destek olmasıdır" dedi.