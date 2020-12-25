Tiyatrocular ilginç kostümleriyle Kovid-19'a dikkati çekiyor - Son Dakika

Elazığ'da bir grup tiyatrocu, giydikleri yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) anlatan kostümle işlek caddelerde, insanların yoğun olduğu bölgelerde, banka kuyruklarında ve meydanlarda gezerek, virüsün aslında ne kadar yakınlarında olduğunu gösteriyor.

Almila Tiyatro Atölyesi bünyesindeki bir grup tiyatrocu, Kovid-19 salgınına dikkati çekmek amacıyla "Virüs aramızda" sloganıyla bir çalışma başlattı.

Sanatçılar, farkındalık oluşturmak ve sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkati çekmek amacıyla giydikleri "koronavirüs kostümüyle" işlek caddelerde, insanların yoğun olduğu bölgelerde, banka kuyruklarında ve meydanlarda geziyor. Vatandaşlara salgına karşı uyarılarda bulunan ve virüsün ne kadar yakın olduğunu göstermeye çalışan sanatçılar, tiyatro gösterisinin yanı sıra mini konserler de veriyor.

"Vatandaşların yanına yaklaşıp onlara virüsü gösteriyoruz"

Almila Tiyatro Atölyesi sorumlusu Mahmut Yıldırım, AA muhabirine, ekip arkadaşlarıyla koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek vermek için etkinlik yaptıklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında koronavirüsü çağrıştıran kostümler giyerek gezdiklerini kaydeden Yıldırım, vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarını belirtti.

"Sanatsal faaliyetlerimizi yaşadığımız sıkıntılı günlerde sosyal sorumluluk projeleri haline getirerek faydalı olmaya çalışıyoruz." diyen Yıldırım, etkinliği virüsün ne kadar yakın olduğunu, her yerde karşılarına çıkabileceğini anlatmak için yaptıklarını kaydetti.

Virüsten korunmak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Vatandaşların yanına yaklaşıp onlara virüsü gösteriyoruz, yolda yürürken mesafeli olmaları konusunda uyarıyoruz. Bu çalışmayı dönem dönem yapıyoruz. Güzel bir çalışma oluyor. Sokaklarda yürürken bestelediğimiz virüs şarkısını söyleyerek mini bir konser de veriyoruz. Sanatın da etkilendiği bu dönemde böyle etkinliklerin olması herkes için güzel bir moral oluyor."

Tiyatrocu Ali Eren Coşkun da etkinlikte gitar çalan bir virüsü canlandırdığını dile getirerek, "Virüse karşı insanları bilinçlendirip duyarlı olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız virüsün insanlar arasında nasıl dolaştığını göstermek. İnsanlar birbirine ne kadar yakın durursa virüs de o kadar yakın oluyor." diye konuştu.

"Virüs her yerde karşımıza çıkabilir"

Vatandaşlardan Şilan Özgen ise etkinliğin anlamlı ve uyarıcı olduğunu anlattı.

Virüse karşı çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Özgen, "Virüs her yerde karşımıza çıkabilir. Bizler devletin koyduğu kurallara uymak zorundayız. Tiyatrocular da dikkat çekmek için sokaklarda virüs kostümleriyle geziyor. Görünce etkilendim." ifadelerini kullandı.

Esma Nur Akdemir de, "Virüs kostümlü kişileri görünce içimde bir ürperti hissettim. Virüsün bizlere çok yakın olduğunu gördüm." dedi.