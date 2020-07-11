Tiyatrocular sektöre destek istedi - Son Dakika

Tiyatrocular sektöre destek istedi

Tiyatrocular sektöre destek istedi Samsun'da korona virüsü salgını sonrası zor günler geçirdiklerini söyleyen tiyatro toplulukları düzenledikleri basın açıklaması ile sektöre destek verilmesini istedi.

Tiyatrocular sektöre destek istedi

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SAMSUN - Samsun'da korona virüsü salgını sonrası zor günler geçirdiklerini söyleyen tiyatro toplulukları düzenledikleri basın açıklaması ile sektöre destek verilmesini istedi.

"Tiyatromuz Yaşasın" sloganıyla bir araya gelen Samsun'daki tiyatro toplulukları pandemi ile birlikte izleyicinin azaldığını ve birçok tiyatro salonunun açılamadığını savundu. Gazi Sahnesi önünde yapılan açıklamaya 11 farklı topluluk katıldı. Basın açıklaması öncesi tiyatrocular türkü söyleyip, oyun performansı sergilediler. Bazı tiyatrocularda eyleme pandemi temalı sahne kostümleriyle katıldı.

Açıklamayı okuyan tiyatro yönetmeni Fatoş İpekdal Özbenli, "Tiyatroların KDV, gelir vergisi, stopaj vergi oranları yeniden düzenlenmeli, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler acilen yapılmalıdır. Elektrik, doğalgaz, su gibi giderlerimiz 2021 Ocak ayına kadar dondurulmalı, var olan borçlar taksitlendirilmeli ve sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır. 2021 Ocak ayına kadar tiyatroların salon kiralarına ilgili bakanlıkça destekte bulunulmalıdır. Tiyatrolarda çalışan personelin maaşları ile ilgili destek olunmalı ve 2021 Ocak ayına kadar olan SGK primleri geçici bir yönerge ile ilgili bakanlıkça ödenmeli, geçmiş prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde başlayana dek tüm tiyatro emekçilerinin asgari yaşamsal koşulları bireysel maddi desteklerle sağlanmalıdır. Zaman kaybetmeden tiyatro yasası çıkarılmalıdır. Türkiye'de tiyatro yapan ödeneksiz özel ve bağımsız kurumlar kamusal tiyatro unvanı almalı, ticarethane kimliğinden kurtarılıp kamusal hizmet üreten sanat kurumu statüsüne geçirilmelidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen özel tiyatrolara devlet desteği olarak tanımlanan yönetmelikteki yapılan değişiklikler tekrar gözden geçirilerek, hem Bakanlığı hem Sanat Kurumlarını rahatlatacak şekilde net bir yapıya kavuşturulmalıdır. Ancak bunlar yapıldığında nefes alabilir, hayatta kalabilir ve üretimlerimize devam edebiliriz" dedi.

Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 19:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tiyatrocular sektöre destek istedi - Son Dakika
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