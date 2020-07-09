Tiyatrocular sosyal deneyle doğru maske kullanımını anlattı - Son Dakika

Tiyatrocular sosyal deneyle doğru maske kullanımını anlattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan tedbirlere dikkati çekmek ve maske takılması konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal deney yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan tedbirlere dikkati çekmek ve maske takılması konusunda farkındalık oluşturmak için sosyal deney yaptı.

Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu

İzmit'in en işlek caddelerinden yürüyüş yolunda gerçekleştirilen sosyal deneyde, tulum giyen ve maske takan şehir tiyatrosunun 2 oyuncusu, maskesiz veya doğru şekilde takmayan vatandaşın önüne sedye koydu. Başka bir tiyatrocu ise elindeki megafon ile vatandaşı sağlığı için maskesini doğru bir şekilde takması konusunda uyardı. Vatandaşlar ise şaşkınlık içinde hemen maskelerini taktı.

Maskesiz veya maskeyi doğru takmayan vatandaşların sosyal deneye verdiği tepkilerde birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Yönetmenliğini Erdoğan Cengiz'in yaptığı sosyal deneyde oyuncular Semih Eraslan, Deniz Akıncı ve İsa Karslı görev alırken, genel sanat yönetmeni Aydın Sigalı da sosyal deneyi yakından takip etti.

Doğru maske kullanımına dikkat çekmek için yapılan sosyal deneyden sonra görüşlerini dile getiren Sigalı, "Bu salgından kurtulabilmek için çok basit üç kural var. Maske takacağız, mesafeyi koruyacağız ve hijyene dikkat edeceğiz. Bunun için bir sosyal deney uyguladık. Halkın dikkatini çekmeye çalıştık. Bu çok basit üç kurala uyduğumuz müddetçe emin olun bu salgından kurtulacağız." dedi.

Emekli Şükrü Varol (70), sosyal deneyin çok güzel bir farkındalık çalışması olduğunu belirterek, "Koronavirüs salgınından kurtulmak için mümkün olduğu kadar evden çıkmayacağız. Çıktığımızda da maskemizi takacağız." diye konuştu.

Bilal Tural da "Maske kullanıldığında kişi kendini de koruyor. Tahir Başkanımızdan oldukça memnunuz, virüs salgınında çalışmalara büyük destek verdi. Kendisine teşekkür ediyoruz." dedi.

Koronavirüs salgının ilk başladığı dönemde maske kullanımına dikkat edildiğini ancak son dönemlerde halkta bir rehavet oluştuğunu anlatan Muhammet Furkan Şenkaranfil de "Aslında maskeyi doğru takmamak bir vebaldir. Kişinin kendisini korumuyor olsa bile diğer insanları koruması ve vebal altına girmemesi için maske kullanması şart." ifadelerini kullandı.

Ergün Örgü de "Buradaki sosyal deney gerçekten çok iyi bir uygulama, benim de biraz önce maskem çenemde idi ama buradaki durumu görünce aklım başıma geldi ve maskemi düzelttim." diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatroları, Koronavirüs, İzmit, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:11 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Tiyatrocular sosyal deneyle doğru maske kullanımını anlattı - Son Dakika

Son Dakika

16:14 Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor 15:03 Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
19:10
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
18:58
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 20:41:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tiyatrocular sosyal deneyle doğru maske kullanımını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]