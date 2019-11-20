Tiyatroculardan 'yönetmelik değişikliği' protestosu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde bir grup tiyatrocu ve seyirci, Antalya Şehir Tiyatrosu'nda (AŞT) işten çıkarmalara ve mecliste oylanacak yönetmelik değişikliğini basın açıklamasıyla protesto etti.

Büyükşehir Belediyesi önünde bir araya gelen bir grup tiyatro oyuncusu ve tiyatrosever, düzenledikleri basın açıklamasıyla mevcut yönetimin uygulamalarını eleştirdi. Tiyatrocular adına açıklama yapan oyuncu Sinem Korola, 36 yıllık AŞT'nin tarihinde ilk kez perdelerini açamadığını savundu. Yerel seçimlerden sonra başlayan ve mobbing duyguları hissettiren bir süreç yaşandığını ileri süren Korola, 'Oyun ve turne olurlarımızın çoğu reddedildi. 5 yıldır makine gibi işleyen düzen sebepsiz ve gereksiz yere üretimden ve işleyişten yoksun bırakıldı. Bu sürecin devamında genel sanat yönetmeni ve şube müdürü usulsüz ve hukuksuz bir şekilde görevden alındı. Hemen akabinde 48 sanat çalışanı yine farklı bahaneler sunularak işten çıkartıldı ve 24 oyunumuz oynanamaz hale getirtilip çöpe atıldı. Maddi sebepler gösterilerek tiyatronun faaliyetlerine ket vurulmuşken bu oyunlar için harcanan yaklaşık 2.4 milyon liranın çöpe atılması yadsınamaz bir çelişkidir diye konuştu.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE TEPKİ

Sinem Korola, tiyatro yönetmeliğinde şehir tiyatrosunun müdürünün tanımı yapılmasına rağmen yönetmelik maddesine aykırı bir şekilde sanat idareciliği konusunda eğitimi veya tecrübesi, kültür sanat alanında yeterliliği olmayan bir sağlık teknikerinin tiyatro şube müdürü olarak atandığını ileri sürdü. Tiyatro yönetmeliğinin değiştirilmek istendiğini belirten Korola, 'Bu yönetmelik sanat çalışanlarına seçme ve seçilme hakkı, kendilerini yönetebilecekleri demokratik bir sistem sağlıyor. Şehir tiyatrosuna genel sanat yönetmeni olabilmek için aday olduğu günden geriye dönük 5 yıl kesintisiz çalışmış olmak gerekiyor. Tamamen demokratik bir seçimle sanat yönetmeni ve yönetim kurulu tiyatro emekçilerinin oylarıyla seçiliyor. Bu maddenin amacı tiyatronun işleyişini bilen ekibi tanıyan ekiple birlikte bir arada çalışma pratiğine ulaşmış ve en önemlisi tiyatroyu siyasi rövanşlardan ve günlük siyasetin oyuncağı olmaktan koruyan bir maddedir. Öyle sanıldığı ve anlatıldığı gibi diktatör rejimi değil, aksine üretenin yönetmesini sağlayan bir maddedir. Yani liyakat anlayışına uygundur. Bu yönetmelik 2015 yılında şu anki belediye başkanının da olduğu mecliste oy birliğiyle kabul edilmiş bir yönetmelik bugün neden değiştirilmek istenmektedir diye konuştu

SEYİRCİLER DE AÇIKLAMA YAPTI

Tiyatro seyircileri adına konuşan Gökben Horozoğlu ise 2015 yılında hazırlanan AŞT yönetmeliğinin meclis tarafından onaylandığını dile getirdi. Sanatçıların işten çıkarılmasını değil onurlandırılmasını isteyen Horozoğlu, 'Lütfen bizler için çok değerli olan tiyatromuzu rahat bırakın. Herkes bildiği işi yapsın dedi.