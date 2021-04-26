Tiyatrocuların dijital para oyunu görenleri kahkahaya boğdu - Son Dakika

Tiyatrocuların dijital para oyunu görenleri kahkahaya boğdu

ERZURUM - Erzurum'da bir grup tiyatrocu ve ses sanatçısı son günlerde gündem olan dijital para üzerine çektikleri skeçle izleyenleri kahkahaya boğdu. Dijital paranın düşüşüyle türkü söyleyen oyuncular bir anda yükselmesiyle birlikte oyun havasına dönmeleri ise renkli görüntülere sahne oldu.

Erzurumlu tiyatrocu ve yönetmen Emrah Çılgı ve ses sanatçısı arkadaşları son günlerde her kesim tarafından sıkça konuşulan dijital para üzerine kısa bir skeç yaptılar. Oyuncular dijital paranın yükselmesiyle mutlu olan düşmesiyle üzülen kişileri tiye aldılar.

Dijital para yükselince saz eşliğinde dijital para konulu türkü söyleyen ekip paranın yükselmesiyle birlikte ise oyun havası oynamaya başlıyorlar. Sosyal medyada paylaşılan bu anların bulunduğu video ise bir çok kişi tarafından kahkahayla izlendi.