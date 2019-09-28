Tiyatrodan kazandı çocuklara bağışladı
1 saat önce
Ünlü oyuncu, oyundan kazanacağı tüm parayı ise Beşiktaş'ın kadın taraftar grubu Çarşı Kadın'ın köy okulları kampanyasına bağışladı.
Ünlü oyuncu, oyundan kazanacağı tüm parayı ise Beşiktaş'ın kadın taraftar grubu Çarşı Kadın'ın köy okulları kampanyasına bağışladı. Ovalı'nın Onur Saylak, Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Esra Bağışgil ve Burakcan Doğan'ın birlikte rol aldığı "Evlat", 4 Ekim'de Zorlu PSM'de perde açacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:16
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