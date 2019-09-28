Son Dakika Haberleri: Tiyatrodan kazandı çocuklara bağışladı
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Tiyatrodan kazandı çocuklara bağışladı

1 saat önce

Ünlü oyuncu, oyundan kazanacağı tüm parayı ise Beşiktaş'ın kadın taraftar grubu Çarşı Kadın'ın köy okulları kampanyasına bağışladı.

Tiyatrodan kazandı çocuklara bağışladı, System.String[]

Ünlü oyuncu, oyundan kazanacağı tüm parayı ise Beşiktaş'ın kadın taraftar grubu Çarşı Kadın'ın köy okulları kampanyasına bağışladı. Ovalı'nın Onur Saylak, Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Esra Bağışgil ve Burakcan Doğan'ın birlikte rol aldığı "Evlat", 4 Ekim'de Zorlu PSM'de perde açacak.

Onur Saylak, Beşiktaş, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:16 
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