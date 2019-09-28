Tiyatrodan kazandı çocuklara bağışladı

Ünlü oyuncu, oyundan kazanacağı tüm parayı ise Beşiktaş'ın kadın taraftar grubu Çarşı Kadın'ın köy okulları kampanyasına bağışladı. Ovalı'nın Onur Saylak, Cem Yiğit Üzümoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Esra Bağışgil ve Burakcan Doğan'ın birlikte rol aldığı "Evlat", 4 Ekim'de Zorlu PSM'de perde açacak.