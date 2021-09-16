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Tiyatrolar, 21 Eylül'de perdelerini açıyor - Son Dakika

Tiyatrolar, 21 Eylül'de perdelerini açıyor

16.09.2021 11:03
Tiyatrolar, 21 Eylül'de perdelerini açıyor, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, yeni tiyatro sezonuna 17 prömiyerle başlayacak olan Devlet Tiyatroları'nın, 21 Eylül'den itibaren sanatseverlere perdelerini açacağını duyurdu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, yeni tiyatro sezonuna 17 prömiyerle başlayacak olan Devlet Tiyatroları'nın, 21 Eylül'den itibaren sanatseverlere perdelerini açacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uzun bir aranın ardından seyircisini salonlarında ağırlayacak olan Devlet Tiyatroları, yeni sezonunun ilk biletlerini internet üzerinden, 'Sanat Cepte' uygulamasından ve Devlet Tiyatroları gişelerinden 18 Eylül'de satışa sunacak. Yeni oyunlarıyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan Devlet Tiyatroları, 2021-2022 sanat sezonunda açık hava mekanlarını kullanmaya devam ederken, salonlarını da küresel salgın tedbirleriyle kullanıma açacak. Tiyatroların salonlarında koltuklar, sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenecek. Salonlara maskesi olmayan izleyiciler alınmayacak. Girişlere el dezenfektanları koyulacak, izleyiciler etkinliklere aşı kartlarını ya da aşı yaptırmadıklarına dair en fazla 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini göstererek girebilecek. Oyunlar sergilendikten sonra da salonlar dezenfekte edilecek.

İlk turda çoğunluğunu yerli yazarların oluşturduğu oyunlarla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Devlet Tiyatroları'nda İstanbul 4, İzmir Devlet Tiyatrosu 3, Ankara, Konya ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 2, Bursa, Van, Adana ve Antalya Devlet Tiyatroları 1 yeni oyunu tiyatroseverlerle buluşturacak. Yeni oyunların yanı sıra geçen sezon kapalı gişe oynayan ve sanatseverlerden yoğun ilgi gören 'Cimri', 'Kontrabas', 'Sonsuzluk Kitabevi', 'Bizim Yunus', 'Aşık Veysel, 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'İki Bekar', 'Akide Şekeri', 'Kürk Mantolu Madonna', 'Ölümcül Oyun' ve '39 Basamak' gibi oyunlar yeni sezonda da seyirciyle buluşacak.SEZONUN İLK OYUNU 'SIRÇA KÜMES'Bursa Devlet Tiyatrosu, modern Amerikan tiyatrosunun bilge kalemi Tennessee Williams'ın başyapıtı 'Sırça Kümes' ile 21 Eylül'de Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde seyircisine 'merhaba' diyecek. Can Yücel'in Türkçe'ye çevirdiği ve Şahin Ergüney'in yönettiği oyun, büyük buhran döneminde küçük yoksul dünyalarına sıkışmış bir ailenin dramı üzerinden ortak acıları anlatıyor.İSTANBUL'DA 4 YENİ OYUNYeni sanat sezonunda yerli ve yabancı 150 farklı oyun sahneleyecek olan Devlet Tiyatroları'nın ilk ay repertuvarında en fazla yeni oyun ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenecek. İstanbul Devlet Tiyatrosu 2021-2022 tiyatro sezonuna 4 yeni oyun ile başlayacak. 'Seneye Bugün', 'Gazale (Uzun Gece)', okuma tiyatrosu 'Bir Arap Gecesi' ve çocuk oyunu 'Şuşa ile Kiki (Yer ile Gök Arasında)' İstanbul sahnelerinin seyirciyle buluşacak yeni oyunları olacak. 'Seneye Bugün' Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, 'Gazale (Uzun Gece)' Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, okuma tiyatrosu 'Bir Arap Gecesi' Garibaldi'de ve çocuk oyunu 'Şuşa ile Kiki (Yer ile Gök Arasında)' ise Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.'NEYZEN TEVFİK' VE 'HACI BEKTAŞ' İLK KEZ DEVLET TİYATROLARINDAİzmir Devlet Tiyatrosu, yeni sezona 3 yeni oyunla girerken yeni oyunlardan 2'si Devlet Tiyatroları sahnelerinde ilk kez perde açacak. İzmir'de yeni sezonun ilk oyunu 5 Ekim'de Konak Sahnesi'nde sahnelenecek olan Tankred Dorst'un yazdığı, Sema Engin Edinsel'in Türkçe'ye çevirdiği ve Gürol Tonbul'un yönettiği 'Ben Feuerbach' olacak. İskender Pala'nın yazdığı 'Neyzen Tevfik', tedavi için hastaneye yatışını ve Neyzen'in hastanede kendini ve hayatı sorgulamasını anlatacak. Murat Çobangil'in yönettiği oyun 12 Ekim'de Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde ilk gösterimini yapacak.Remzi Özçelik'in yazdığı ve Metin Oyman'ın yönettiği 'Hacı Bektaş' ise 19 Ekim'de ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Oyunda, Hacı Bektaş Veli'nin Horasan'dan bugünkü Anadolu topraklarına gelmesi, kendi öğrencilerini yetiştirmesi ile Bektaşilik öğretisinin sevgi, hoşgörü ve ilahi aşkla şekillenerek düşünce tarihimizde filizlenişi anlatılacak.BÖLGELERDEKİ YENİ OYUNLAR Ankara Devlet Tiyatrosu 'Periferi'yi İrfan Şahinbaş Atölye Sahnesi'nde, 'Dr. Jekyll ile Bay Hyde'ı Akün Sahnesi'nde; Adana Devlet Tiyatrosu 'Gecenin Karanlığında' oyununu Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde; Diyarbakır Devlet Tiyatrosu 'Bir Adam Yaratmak' adlı eseri Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde ve 'Gün Eksilmesin Penceremden'i de Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde seyirciyle buluşturucak. Antalya Devlet Tiyatrosu'nun 'Ziyaretçi' adlı oyunu Haşim İşcan Kültür Merkezi Devlet Tiyatroları Sahnesi Küçük Salon'da; Konya Devlet Tiyatrosunun 'Karanlıkta Komedi' adlı eseri ile 'Kadınlar İstasyonu' oyunu Devlet Tiyatroları Sahnesi'nde; Van Devlet Tiyatrosu'nun 'Üç Yaşam Bir Öykü' eseri ise Kültür Merkezi Sahnesi'nde perdelerini açacak.

Tiyatrolar, 21 Eylül'de perdelerini açıyor
Tiyatrolar, 21 Eylül'de perdelerini açıyor

Devlet Tiyatroları, Tiyatro, oyunlar, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tiyatrolar, 21 Eylül'de perdelerini açıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tiyatrolar, 21 Eylül'de perdelerini açıyor - Son Dakika
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