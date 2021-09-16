Tiyatrolar, 21 Eylül'de perdelerini açıyor - Son Dakika

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, yeni tiyatro sezonuna 17 prömiyerle başlayacak olan Devlet Tiyatroları'nın, 21 Eylül'den itibaren sanatseverlere perdelerini açacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, uzun bir aranın ardından seyircisini salonlarında ağırlayacak olan Devlet Tiyatroları, yeni sezonunun ilk biletlerini internet üzerinden, 'Sanat Cepte' uygulamasından ve Devlet Tiyatroları gişelerinden 18 Eylül'de satışa sunacak. Yeni oyunlarıyla sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan Devlet Tiyatroları, 2021-2022 sanat sezonunda açık hava mekanlarını kullanmaya devam ederken, salonlarını da küresel salgın tedbirleriyle kullanıma açacak. Tiyatroların salonlarında koltuklar, sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenecek. Salonlara maskesi olmayan izleyiciler alınmayacak. Girişlere el dezenfektanları koyulacak, izleyiciler etkinliklere aşı kartlarını ya da aşı yaptırmadıklarına dair en fazla 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini göstererek girebilecek. Oyunlar sergilendikten sonra da salonlar dezenfekte edilecek.