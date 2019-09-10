Son Dakika Haberleri: Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı
Son Dakika Güncel Haber

Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı

30 dakika önce

81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro oyun yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Dinçer Sümer için tiyatro yolculuğunun başladığı İzmir Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı, System.String[]

81 yaşında hayatını kaybeden tiyatro oyun yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Dinçer Sümer için tiyatro yolculuğunun başladığı İzmir Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Sanatçı Dinçer Sümer, bir süredir İzmir'de tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Tiyatro oyun yazarı, yönetmeni, oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Dinçer Sümer için İzmir Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi. Sümer'in 13-14 yaşlarında tiyatro yolculuğuna Konak Sahnesi'nde başladığı belirtilirken, törene eşi Ülkü ve çocukları Ayşe ile Murat'ın yanı sıra yakınları, sanatçı dostları ve eski öğrencileri katıldı. Bazı isimler, sahneye çıkarak Sümer ile anılarını anlattı.

"UZUN VE GÜZEL BİR HAYAT YAŞADI"

Törene katılan sanatçı Levent Üzümcü, "Dinçer Sümer iyi bir tiyatro insanıydı. Ayrıntıya meraklı çok iyi bir öğretmendi. Onunla çalışanların ne kadar ayrıntıcı çalıştıklarını hatırlıyorum. Konservatuvara giriş sınavında bizi Eskişehir Konservatuvarına alan ekibin öğretim üyelerinden biriydi. Onun yazmış olduğu oyunlar ve şiirler hep hayatımıza dokunmuş, karşımıza çıkmış eserlerdir. Uzun ve güzel bir hayat yaşadı. Kariyerinde yüksek mevkilere geldi. Süleyman Demirel döneminde Cumhurbaşkanlığı Sanat Danışmanı oldu. Çok çalıştı, çok üretti ve ardında bir isim bıraktı. Hepimiz bir gün öleceğiz ama ne mutlu ki böyle güzel eserler bırakmak ve böyle hatırlanmak" dedi.

Usta sanatçının cenazesi Hamidiye Camisi'nde kılınacak ikindi namazı sonrası Urla Zeytinalanı Mezarlığı'na defnedilecek.

(İHA)

Konak Sahnesi, Dinçer Sümer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Süleyman Turan için taziye mesajı yayınladı
Doğan Holding: Yatırım bankacılığı baktığımız sektörlerden biri ancak kesinleşmiş kararımız yok Cübbeli Ahmet: Kadınlar çalıştığı için maaşlar az, ekonomi bozuk Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar dolar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 16:01:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]