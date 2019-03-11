Tiyatroya Yoğun İlgi
1 saat önce
MABESEM katkılarıyla Yeşilyurt Halk Eğitimi Merkezi tarafından sahneye konan; "Her Hırsız Haydut Değildir" adlı tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü.
Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonunda sahnelenen oyun, Dario Fo'nun eserinden Hatice Görgeç tarafından uyarlandı. Görgeç'in aynı zamanda yönetmenliğini yaptığı oyunu yaklaşık üç yüz kişi seyretti. Oyunda Mut Aslan, Can Zeynel Güneş, Handenur Korkutata, Gizem Nur Karslı, Üner Kanoğlu ve Ali Emir Birer rol aldı.
Oyunun sonunda Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Sanat Etkinlikleri Şube Müdürü Coşkun Karaağaç oyuncuları tebrik ederek çiçek takdiminde bulundu. Karaağaç, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde bir hanım yönetmenin oyununu izlemenin ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:40 Kaynak: Bültenler
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