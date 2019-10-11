Tiyatroyla alzheimere dikkat çekecekler

Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi, Adana'da Alzheimer hastalığını, hasta yakınlarının yaşadığı zorlukları, hastalıktan korunmanın yollarını ve aktif yaş almanın önemine farkındalık oluşturmak amacıyla 14 Ekim Pazartesi günü "Unutsalar da Unutulmayacaklar" isimli tiyatro oyununu sahneleyecek.



Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Evlice, "Unutulsalar da Unutulmayacaklar" isimli oyunun Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi tarafından yaklaşık 10 yıldır Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinde sergilendiğini belirterek, oyunun amacının Alzheimer hastalığını, hasta yakınlarının yaşadığı zorlukları, dernek faaliyetlerini anlatmakla beraber; hastalıktan korunmanın yollarını ve aktif yaş almanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak olduğunun altını çizdi.



Oyunun 14 Ekim Pazartesi günü saat 16: 00 da Yaşar Kemal Kültür Merkezin de ücretsiz olarak sahneleneceğini vurgulayan Evlice, oyuna Adanalıların ilgisini beklediklerini söyledi.



Tülay Çetin'in yazıp yönettiği oyunda komiser rolünde Güler Cıbar (50), teyze Demet rolünde Sevim Ayhan (73), bakıcı rolünde Ayşe Fidan Arslan (55), damat rolünde Mehmet Necati Çallı (75), Halime rolünde Beyza Önsoy (73), Canan rolünde Tülay Çetin (63) sahne alıyor. - ADANA