Son Dakika Haberleri: Tiyatroyla alzheimere dikkat çekecekler
Son Dakika Güncel Tiyatroyla alzheimere dikkat çekecekler

Tiyatroyla alzheimere dikkat çekecekler

12 dakika önce

Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi, Adana'da Alzheimer hastalığını, hasta yakınlarının yaşadığı zorlukları, hastalıktan korunmanın yollarını ve aktif yaş almanın önemine farkındalık oluşturmak amacıyla 14 Ekim Pazartesi günü "Unutsalar da Unutulmayacaklar" isimli tiyatro oyununu sahneleyecek.

Tiyatroyla alzheimere dikkat çekecekler, System.String[]

Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi, Adana'da Alzheimer hastalığını, hasta yakınlarının yaşadığı zorlukları, hastalıktan korunmanın yollarını ve aktif yaş almanın önemine farkındalık oluşturmak amacıyla 14 Ekim Pazartesi günü "Unutsalar da Unutulmayacaklar" isimli tiyatro oyununu sahneleyecek.


Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Evlice, "Unutulsalar da Unutulmayacaklar" isimli oyunun Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi tarafından yaklaşık 10 yıldır Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinde sergilendiğini belirterek, oyunun amacının Alzheimer hastalığını, hasta yakınlarının yaşadığı zorlukları, dernek faaliyetlerini anlatmakla beraber; hastalıktan korunmanın yollarını ve aktif yaş almanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak olduğunun altını çizdi.


Oyunun 14 Ekim Pazartesi günü saat 16: 00 da Yaşar Kemal Kültür Merkezin de ücretsiz olarak sahneleneceğini vurgulayan Evlice, oyuna Adanalıların ilgisini beklediklerini söyledi.


Tülay Çetin'in yazıp yönettiği oyunda komiser rolünde Güler Cıbar (50), teyze Demet rolünde Sevim Ayhan (73), bakıcı rolünde Ayşe Fidan Arslan (55), damat rolünde Mehmet Necati Çallı (75), Halime rolünde Beyza Önsoy (73), Canan rolünde Tülay Çetin (63) sahne alıyor. - ADANA

Denizli, Türkiye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Dışişleri Bakanlığından "harekatı onaylamıyoruz" açıklaması yapıldı
Trump: Türkiye ile Kürtler 200 yıldır savaşıyor NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, kritik zamanda Türkiye'yi ziyaret edecek Suriye'de yakalanan teröristlerin başına çuval geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 09:01:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tiyatroyla alzheimere dikkat çekecekler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]