Üye Girişi
TİZİ VİZU - Cezayir'deki orman yangınlarında 25 asker hayatını kaybetti - Son Dakika

TİZİ VİZU - Cezayir'deki orman yangınlarında 25 asker hayatını kaybetti

10.08.2021 22:35

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, ülkedeki orman yangınlarında sivillere yönelik kurtarma çalışmalarına katılan 25 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, ülkedeki orman yangınlarında sivillere yönelik kurtarma çalışmalarına katılan 25 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Tizi Vizu eyaleti ve Becaya Dağı'ndaki orman yangınlarında sivilleri kurtarma çalışmalarına katılan 25 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Tebbun, ölen askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Cezayir'deki orman yangınları

Cezayir'in 18 vilayetinde 36 ayrı noktada çıkan orman yangınlarında gün içinde ölü sayısının 7'ye yükseldiği ve yaralıların olduğu bildirilmişti.

Yangınlardan etkilenen bölgeler arasında başkent Cezayir'in yaklaşık 100 kilometre doğusunda yer alan Tizi Vizu öne çıkıyor.

Cezayir Sivil Savunma Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin 18 vilayette 36 ayrı noktada çıkan yangınlarla mücadele ettiği ifade edilirken, bu yangınlardan 19'unun Tizi Vizu eyaletinde gerisinin ise çoğunluğu doğu olmak üzere bazı orta bölgelerde çıktığı bilgisi paylaşılmıştı.

İçişleri Bakanı Kamil Bilcud da yerel basına yaptığı açıklamada, eş zamanlı çıkan yangınlarda sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını belirterek, yürütülen soruşturma neticesinde sorumluların ortaya çıkarılacağını dile getirmişti.

Cezayir, son günlerde güneyden gelen aşırı sıcak hava dalgası ve güçlü rüzgarların ardından başlayan orman yangınlarına sahne oluyor.

TİZİ VİZU - Cezayir'deki orman yangınlarında 25 asker hayatını kaybetti
TİZİ VİZU - Cezayir'deki orman yangınlarında 25 asker hayatını kaybetti
TİZİ VİZU - Cezayir'deki orman yangınlarında 25 asker hayatını kaybetti
TİZİ VİZU - Cezayir'deki orman yangınlarında 25 asker hayatını kaybetti

Orman Yangınları, cumhurbaşkanı, Cezayir, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİZİ VİZU - Cezayir'deki orman yangınlarında 25 asker hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kerimcan Durmaz da yangın bölgeleri için elini taşın altına koydu 23:21 Kerimcan Durmaz da yangın bölgeleri için elini taşın altına koydu Eda Nur'un 22:06 Eda Nur'un "Bana tecavüz etti" dediği şüphelinin savunması ortaya çıktı: Elini bile zorla tutmadım Yıllık 1 milyon dolar kazanacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen'den esprili yanıt: Yanlış yazmışlar, aylık alacağım 21:51 Yıllık 1 milyon dolar kazanacağı iddia edilen Rıdvan Dilmen'den esprili yanıt: Yanlış yazmışlar, aylık alacağım
Bir Türk daha Barcelona'da! Katalan devi, Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı 21:37 Bir Türk daha Barcelona'da! Katalan devi, Kayserispor'dan Emre Demir'i kadrosuna kattı Ece Üner, büyük eleştiri alan program tanıtımındaki çığlığa açıklık getirdi: Emine Bulut'un kızına ait değil 20:58 Ece Üner, büyük eleştiri alan program tanıtımındaki çığlığa açıklık getirdi: Emine Bulut'un kızına ait değil Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı 20:14 Ünlü sanatçı Aysel İpar'ın cenazesine sadece ailesi ve yakınları katıldı
Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti 20:09 Kuyumcudan 130 bin TL çalan hamile kadın, kendisini nişanlısının azmettirdiğini itiraf etti Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü 19:33 Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü

Son Dakika Haberleri
17:10 Son Dakika: Milyonlarca üniversiteli adayını ilgilendiren karar! YKS'de baraj puanları düştü
17:03 Messi, halkı sokağa döktü! "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı
16:45 İstanbul'a ayak basan Rachid Ghezzal'dan Kartal pençesi
16:44 Son Dakika: Şüpheli ölümüyle arkasında soru işaretleri bırakan Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan bir kişi yakalandı
16:39 Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar
16:37 Çöp sandığı ayakkabıyı almak için çalılıklara giren temizlik işçisi cansız bir beden buldu
16:36 Altının kilogramı 479 bin 500 liraya düştü
16:35 Meksika'da futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
16:18 Mahkemeden yeni karar! Tosuncuk'un tutukluluğu devam edecek
15:35 Emir Sarıgül, "Kızlarım yanımda, onlar için yardım yapıyorum" dedi, eski eşi yalanını ortaya çıkardı
Lionel Messi resmen PSG'de! Yeni takımının formasını ilk kez giydi Lionel Messi resmen PSG'de! Yeni takımının formasını ilk kez giydi         
23:22
Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz! Makyajsız görüntülenen Nesrin Cavadzade çılgına döndü: O fotoğrafları sileceksiniz!         
22:13
Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 10 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 124 kişi vefat etti, 26 bin 597 yeni vaka tespit edildi         
21:56
"CHP'lileri asmak şart" diyen Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Navi Çokan görevden alındı         
21:37
Türkiye'ye tatile gelen gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu Türkiye'ye tatile gelen gencin cansız bedeni denizin üzerinde korkunç şekilde bulundu         
21:30
Zeytinburnu'ndaki Taliban bayrağı açılması görüntülerinin geçen seneye ait olduğu tespit edildi Zeytinburnu'ndaki Taliban bayrağı açılması görüntülerinin geçen seneye ait olduğu tespit edildi         
20:41
15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı 15 kişinin öldüğü otobüs kazasından emniyet kemeriyle kurtulan Didem, mucizeyi anlattı         
20:13
200 milyon TL'lik karşılıksız çek verip kaçtı! 200 milyon TL'lik karşılıksız çek verip kaçtı! "Tosuncuk'tan sonra en büyük vurgun" diyen mağdurlar mahkemenin yolunu tuttu         
19:39
Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu Akşener'in konuşması sırasında vatandaşın sorduğu "15 milletvekili" sorusu ortamı gerdi! Polis müdahale etti         
19:00
Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı Cinsel organını satışa çıkaran 28 yaşındaki güzel manken Cara Delevingne ailesini çok kızdırdı         
18:13
MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü MHP lideri Bahçeli, tek tweetle YKS'de baraj puanını düşürdü         
17:32
Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar Barcelona, ciddi bir delille Avrupa Adalet Divanı'na gitti! PSG'nin Messi transferini durdurmak istiyorlar         
16:40
Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın Tanju Özcan'dan Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın         
15:18
Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde Motosiklet kazasında yaralanan genç kız, acı içerisinde "Ayağım nerede" diye sordu         
14:54
Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı Yeni nesil düğün takısı! Damada ağabeyi Bitcoin taktı         
14:30
Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı Dikiş makinesi sesi yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! Annesinin gözyaşları yürek parçaladı         
11:16
Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün         
08:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2021 23:39:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TİZİ VİZU - Cezayir'deki orman yangınlarında 25 asker hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement