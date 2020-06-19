TJ 300 orta menzilli ilk yerli füze motorunun testi, Bakan Varank'ın katılımı ile Eskişehir'de... - Son Dakika

TJ 300 orta menzilli ilk yerli füze motorunun testi, Bakan Varank'ın katılımı ile Eskişehir'de...
TJ 300 orta menzilli ilk yerli füze motorunun testi, Bakan Varank'ın katılımı ile Eskişehir'de yapıldı.
TEİ-TJ 300 orta menzilli ilk yerli füze motorunun testi, Bakan Varank'ın katılımı ile Eskişehir'de yapıldı
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 12:34 Kaynak: İHA
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