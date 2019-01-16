Son Dakika Haberleri: Tjaronn Chery Gollerine Devam Ediyor

Tjaronn Chery Gollerine Devam Ediyor

20 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Hollandalı futbolcusu Tjaronn Chery gollerine devam ediyor.

Tjaronn Chery Gollerine Devam Ediyor, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un Hollandalı futbolcusu Tjaronn Chery gollerine devam ediyor. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un başarılı futbolcusu Tjaroon Chery, Sarı-Kırmızılı forma altında 2019 yılındaki ilk resmi golü atan isim oldu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında sahasında Akhisarspor'a 2-1 mağlup olan İstikbal Mobilya Kayserispor, turu rövanşa bıraktı. Akhisarspor karşısında İstikbal Mobilya Kayserispor'un tek golünü penaltıdan Hollandalı futbolcusu Tjaronn Chery kaydetti. 78.dakikada penaltıdan kaleci ve meşin yuvarlığı ayrı köşelere gönderen Chery, oynadığı futbolla da dikkat çekti.

Hem ligde hem de kupada gollerine devam eden Tjaronn Chery şimdi gözünü hafta sonu oynanacak olan Antalyaspor maçına çevirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:22 Kaynak: İHA

Spor
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