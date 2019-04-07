Son Dakika Haberleri: Tjaronn Chery Sivas'ı Boş Geçmiyor

Tjaronn Chery Sivas'ı Boş Geçmiyor

13 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor'un en golcü oyuncusu olan Tjaronn Chery, iki Sivasspor maçında da gol attı.

Tjaronn Chery Sivas'ı Boş Geçmiyor, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor'un en golcü oyuncusu olan Tjaronn Chery, iki Sivasspor maçında da gol attı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Hollandalı futbolcusu Tjaronn Chery, 3-1 kazandıkları Sivasspor maçında 3 dakika içerisinde attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Atila Turan'ın 2 asistini de iyi değerlendirip topu rakip ağlara bırakan Chery, rakibin galibiyet umutlarını da yıktı.

Sivasspor maçının 30. ve 33.dakikalarda attığı 2 golle takımının galibiyetle ayrılmasında önemli rol oynayan Tjaronn Chery, ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan ve sarı kırmızılı takımın 2-0 kazandığı Sivasspor maçının 90. dakikasında da gol atmıştı.

9 golü oldu

Sezon başında Çin'in Guizhou Zhicheng takımından kiralık olarak transfer edilen 31 yaşındaki Chery, İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:40 Kaynak: İHA

Kayserispor, İstikbal Mobilya, Sivasspor, Chery, Spor
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