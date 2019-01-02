Tjaronn Chery Tam Bir Aile Babası
1 saat önce
Kayserispor'un Hollanda'lı forveti Tjaronn Chery tam bir aile babası.Kayserispor'un Hollandalı forveti Tjaronn Chery, aile yaşantısıyla dikkat çekiyor.
Kayserispor
'un Hollanda
'lı forveti Tjaronn Chery
tam bir aile babası.
Kayserispor'un Hollandalı forveti Tjaronn Chery, aile yaşantısıyla dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabında 10 bin 700 takipçisi bulunan 30 yaşındaki forvet, lige verilen arayı da eşi Esley ve çocukları ile birlikte geçirdi.
Chery'in sosyal medya hesabından eşi ve çocukları ile yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni topluyor. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:50 Kaynak: İHA
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