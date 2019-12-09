TJK Başkanı Serdal Adalı: Hedeflerimize ulaşıyoruz

Enver Arslan moderatörlüğündeki canlı yayında deneyimli yarış yazarı Atahan Zilcioğlu ve TAY TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz'ın sorularını yanıtlayan Başkan Adalı, birçok konuya açıklık getirirken müjdeler vermeyi de ihmal etmedi. Varlık Fonu ve özelleştirme süreci, ganyan bayii primleri, aygır alımları ve yeni yatırımlara da değinilen konuşmadan satır başları şöyle;



TÜRKİYE VARLIK FONU VE ÖZELLEŞTİRME



"Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez ve yönetimi geleli yaklaşık bir yıl geçti. Bu süreçte gerek biz gerekse kurumlarımızın profesyonelleri birçok kez bir araya gelip istişarelerde bulunduk, onlara sektörü anlattık. Burada önceliğimiz kulüp değil, sektörün kendisidir, hayatını bu sektörde devam ettiren insanlar ve aileleridir. Bizim burada kalmak gibi bir derdimiz yok, devletin cebine 1 kuruş daha fazla girecekse, sektör ileri gidecekse, insanlar daha iyi şartlarda olacaksa biz bırakırız. Ama burada 70 yıldır bu işi en iyi şekilde yöneten bir dernek var ve dünyada da bunun başka bir örneği yok.



Özelleştirme konuşulurken biz bir yandan da yatırım yapıyoruz, örneğin aygır alıyoruz. Atçımız da farklı düşünmesin. Hiç moral bozacak bir durum yok, aksine bu sektör kesinlikle ileri gidecek. Yeter ki özelleştirme safhası herkese faydası dokunacak şekilde planlansın. Bu konuda da ne şanslıyız ki Varlık Fonu bu işin iyi olması için bizi dinliyor. Biz de üstümüze düşen neyse yapıyoruz. Her konuda gayet şeffaf bir süreç yürütüyoruz.



Özelleştirme konusu ilk gündeme geldiğinde biz de bir anonim şirket kurduk, gerekli hazırlığı yapıyoruz, bu sorumluluğu beraber almak isteyen olursa ona da hazırız.



GANYAN BAYİİ PRİMLERİ



Ganyan bayileri bizim göz bebeğimiz. Onlar için beklenen prim artışı 1 Ocak itibariyle yapılacak. Şu an %1.1 olan oran, %1.5 seviyesine çıkarılarak yüzde 36'lık bir artış sağlanacak. Kısa süre önce ganyan, ikili ve çifte oyunlarında satışın tekrar %75'ini dağıtmaya başladık, bunun olumlu yöndeki getirilerini yakın zamanda ganyan bayileri de görecek. Ancak kabul etmek gerekir ki at olmazsa ganyan bayii de olmaz, sektörün diğer paydaşları da… Dolayısıyla önceliğimizi elbette ata vermeliyiz. Biz; pasta büyüsün, sektör büyüsün, bu sayede herkesin payına düşen de büyüsün istiyoruz.



AYGIR ALIMLARI



Aygır konusunu tamamen özel girişimlere bırakma düşüncemiz vardı. Cesaretlendirmek için 2000 lira da prim verdik ki yurt dışından iyi aygırlar alınsın. Ancak günün sonunda maalesef o noktaya gelemedik. 100 bin Avro'luk aygırlarla istenen gelişmeyi sağlayamayız. Bizim de kurum olarak at ıslahı konusunda sorumluluğumuz var. Bu sebeple geçtiğimiz sene aygır kalemini bütçeye koydurdum ama yetişmedi. Bu yıl Yönetim Kurulu Üyemiz Hakan Yücetürk ve Asli Üyemiz Cengizhan Gödek 3-4 aylık çok ciddi bir mesai harcayarak güzel aygırlar buldular ve çok iyi pazarlık ettiler. İnşallah başarılı yavrular verirler de bizi mahcup etmezler.



Ücret konusunda ise yetiştirici dostu bir prensibimiz var. Şu an en iyi aygırımız Victory Gallop, ondan yüksek bir bedel istemek doğru olmaz. Nihayetinde biz bu aygırları atçının parasıyla alıyoruz, dolayısıyla atçı da aygıra kolay erişebilmeli.



Arap atları konusunda da dünyanın en iyi Arap atlarının Türkiye'de olduğunu düşünüyorum. Dışarıdan aygır getirip de yeni şeyler yaratmanın gereği yok. TİGEM o görevi kendi içinde gayet güzel yapıyor. Ayrıca Araplarda özel aygır sistemi İngilizlerden daha başarılı.



YENİ YATIRIMLAR



Ülkemizin ekonomik durumuna rağmen hedeflerimize ulaşıyoruz. Bahis gelirlerini arttırdık, giderleri de mümkün olduğunca kısmaya gayret ettik. Göreve gelirken hedeflediğim, at sahibi ikramiyeleri, pistler ve hastanelerden oluşan 3 ana unsurda büyük ölçüde başarıya ulaştık. Genel Saymanımız Adil Mert Kaya'nın fikir babası olduğu bazı projeler sayesinde sponsorluk gelirleri sağladık ve bunları da yarış ikramiyesi olarak dağıttık.



Antalya, Erzincan ve Samsun'da devam eden hipodrom inşaatları, Karacabey Harası'nda da bir idman merkezi projemiz var. Aynı şekilde İstanbul ve Eskişehir-Mahmudiye için de benzer bir idman merkezi düşüncemiz var. Bunlar için de gerekli çalışmaları yapacağız. Ancak bize öncelikli olarak kış hipodromu lazım, nispeten ılıman bölgeler lazım, bu sebeple Antalya Hipodromu'na öncelik verdik.



Masraf kısmında hiç hayır demediğim bir kalem de eğitimdir. Apranti okuluna yaptığımız yatırımlar, antrenör ve seyislere verilen zorunlu eğitimler ciddi olumlu geri dönüşler aldı. Keza Karacabey'de eğitim merkezi yapmaya başladık. Senede 40 değil de 150 çocuk kabul etme düşüncemiz var. Sadece apranti de değil, çalıştırıcı, seyis, nalbant da yetiştirmek istiyoruz. Apranti olacak çocuğu son senesinde İstanbul'a getirip jokeyliğe adapte etmeyi, örneğin kilo alan boyu uzayan çocuğu da diğer dallara kaydırmayı amaçlıyoruz.



İstanbul Hipodromu'nda da bir tribünü yıkarak yenilememiz gündeme geldi. Zira İstanbul, Türk atçılığının lokomotif yeri. Ancak şimdilik özelleştirme sürecini bekliyoruz. Varlık Fonu'yla da bu düşüncemizi paylaştık, onlar da bizimle hemfikirler.



Kocaeli Hipodromu'nda ise hastaneyi elden geçiriyoruz, kaynak olursa yeni bir tribün de yapacağız.



ADANA ÇİM PİSTİ



Bazı bölgelerde bazı bitkileri yetiştirmek, bakımını yapmak çok zor. Adana da bunlardan biri. İnanın diğer yerlerden daha fazla masraf etmemize rağmen hava sıcaklığı, nem ve mantar gibi etkenler yüzünden istediğimiz noktaya gelmiyor. Bazı yerlerde "illa çim olsun" talebini de çok doğru bulmuyoruz. O çimi Şanlıurfa'da muhafaza etmenin imkanı yok. Çim, olabilen yerde olur. Alternatif pistler, çime yakın pistler yapılabilir. Bazı şeyleri zorlamanın manası yok ama şu anda iyi vaziyette olması için de arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor.



AT SAHİBİ SAYISINDAKİ ARTIŞ VE AT SAHİBİ BELGESİ



Bu konuda yaşanan bazı sıkıntılar var. Hastane ücretleri, ahır ücretleri gibi kalemleri düşürmemize rağmen, ikramiyelerde yüzde 40 zam yapmamıza rağmen ciddi şekilde Kulübün tahsilat sıkıntısı var. Buraya gelen yeni atçıdan biz emin olmak istiyoruz, atına bakabilir mi diye. Biz elimizden geldiğince sübvanse ediyoruz ama onun da atını ortada bırakmayacağını bilmek istiyoruz. At sahibi belgesi alımında şartlar bu kaygılara göre belirleniyor.



FORMA SPONSORLUĞU



Dubai'ye giden atlara forma sponsorluğu ile destek oluyoruz. Bundan sonra formalarında bizim de adımız olacak. Hepimiz isteriz ki uluslararası yarışlarda buraya gelen atları bizim atlarımız geçsin, ancak yurt dışına giden safkanlarımızın da kazanmaları çok önemli.



Sadece atlara değil, olimpiyatlardaki genç sporcularımıza da destek olduk ve olmaya devam edeceğiz.



BEYAZ MASA



Beyaz Masa, Yönetim Kurulu Üyemiz Yüksel Göktürk'ün fikriydi. Zaman zaman benim de şikayetçi olduğum muhatap bulamama durumuna başarılı bir çözüm oldu. Bugüne kadar toplam 22833 şikayet gelmiş, bunların 21 bin tanesi yarışsevere ait, kalanı da at sahibi, yetiştirici, bayi ve sektörün diğer paydaşlarına. Sorunlara çözüm bulabilmek bizi mutlu ediyor.



TRAKUS SİSTEMİ VE İDMAN PİSTİ PROGRAMI



Trakus sistemi sadece İstanbul'da var. Tüm hipodromlarda olması için konuştuk, kararını aldık. Çok da pahalı bir sistem olmasına rağmen kararlıyız, bir şekilde hayata geçireceğiz. Keza İdman Pisti programını da her şehirde olacak şekilde genişletmek istiyoruz. Faydalı olan ne varsa elimizi taşın altına koyacağız.



SİNEMA GÜNLERİ



Asli Üyemiz Faruk Tınaz'ın projesiydi, hak ettiği ilgiyi de gördü. İstanbul'un en güzel yerindeyiz, insanların mümkün olduğunca burayı daha fazla kullanmasını istiyoruz. Piknik alanımıza anaokulları, ilkokullar geliyor. Gerekirse araba yollayalım, destek olalım, çocuklarımız da bu havayı solusunlar istiyoruz. Şöyle bir durum da var; İstanbul'da 50-60 bin kişiyi bir konser alanı olarak toplayabileceğiniz nadir yerlerden biri Veliefendi. Bu konuda da bazı girişimlerimiz olacak.



BAHİS BİRİM FİYATLARI



Oyunların birim fiyatları konusunda şimdilik bir şey yok ama 2020'nin ortalarına doğru bir değişiklik düşünüyoruz. Sıralı 5'li Bahis çok iyi gidiyor. Koşuda Sıralı 5'li Bahis oynanmasa dahi beşinciye ikramiye verebilir miyiz diye bakıyoruz, çalışıyoruz. Haziran ayı gibi hem beşinciye ikramiye hem de oyun ücretlerine ufak tefek düzenlemeler yapabiliriz. Ancak kısa vadede bir şey yok."



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