TJK, İzmir'deki depremin ardından Şirinyer Hipodromu'nu halkın kullanımına açtı - Son Dakika

TJK, İzmir'deki depremin ardından Şirinyer Hipodromu'nu halkın kullanımına açtı
30.10.2020 16:41
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Şirinyer Hipodromu'nun İzmirlileri misafir etmeye hazır olduğunu duyurdu.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Şirinyer Hipodromu'nun İzmirlileri misafir etmeye hazır olduğunu duyurdu.
TJK'den yapılan açıklamada, Seferihisar açıklarında meydana gelen ve birçok ilde hissedilen sarsıntı sonrası can kaybı olmaması temennisinde bulunuldu.
Yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımız için İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Şirinyer Hipodromu'muz, misafirlerimizin konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına tüm imkanlarıyla açık olacaktır." ifadesine yer verildi.
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