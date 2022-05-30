TJK'nın meralarını satın alıp, tesis kurmasına karşı çıktılar

TÜRKİYE Jokey Kulübü'nün (TJK) Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Seymen Mahallesi'nin merası sınırları içinde kalan 936 dekar araziyi satın alıp atların antrenman yapması ve barınmalarını sağlamak amaçlı tesis kurmak için çalışma başlatmasına, geçimini hayvancılıkla sağlayan ve Veliefendi Hipodromu'nun bölgeye taşınacağı duyumu aldıklarını öne süren çevre halkı karşı çıktı. Seymen Mahallesi Muhtarı Aydın Dinler, "Köyümüzde yaklaşık 3 bine yakın küçükbaş, yaklaşık 2 bin de büyükbaş hayvan var. Biz bu meraları kullanıyoruz. Bu meralara ihtiyacımız var. Yani hipodrom yapılmasına biz de köylüler de karşıyız" dedi. TJK da, hipodromun bölgeye taşınmayacağını belirtti.

TJK, Çorlu'nun Seymen Mahallesi'nde bulunan ve mahallenin mera olarak kullandığı 2 bin 600 dekar arazinin 936 dekarını satın almak için girişim başlattı. TJK, satın alınacak arazide atların antrenman yapması, barınmaları ve yakın civarlardaki haralarda yetişen tayların antrenman amaçlı koşturulmaları için tesis kurulmasının planlandığını bildirdi. TJK'nın bu girişimi üzerine meralarını vermek istemeyen Seymenliler, İstanbul'daki Veliefendi Hipodromu'nun meralarına taşınacağını öne sürerken, TJK, Veliefendi Hipodromu'nun taşınmayacağını ve yerinde kalacağını belirtti.