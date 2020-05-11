TJK: Yarışların başlatılması, hayatın normalleşmesinde toplumu rahatlatacaktır - Son Dakika
Son Dakika Spor TJK: Yarışların başlatılması, hayatın normalleşmesinde toplumu rahatlatacaktır - Son Dakika Spor

TJK: Yarışların başlatılması, hayatın normalleşmesinde toplumu rahatlatacaktır

6 saat önce

"Yarışların 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tüm sorumluluk üzerimizde olmak üzere başlatılması için hazırız" - Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yarışların 15 Mayıs'ta yeniden başlatılabilmesi için her türlü önlemin alındığını duyurdu ve yarışların başlatılmasının toplumu psikolojik...

TJK: Yarışların başlatılması, hayatın normalleşmesinde toplumu rahatlatacaktır, System.String[]

"Yarışların 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tüm sorumluluk üzerimizde olmak üzere başlatılması için hazırız"

- Türkiye Jokey Kulübü (TJK), yarışların 15 Mayıs'ta yeniden başlatılabilmesi için her türlü önlemin alındığını duyurdu ve yarışların başlatılmasının toplumu psikolojik olarak rahatlatacağını ifade etti.

TJK, 20 Mart'ta süresiz olarak ara verilen at yarışları ile ilgili bir açıklama yaptı. Bütün tesislerde koronavirüs pandemisi nedeniyle her türlü önlemin alındığı belirtilirken, hipodromlardaki pozitif vaka sayısının bir elin parmaklarını geçmediği kaydedildi.

TJK'nın açıklaması şu şekilde: "Bilindiği üzere, Covid-19 salgınına ilişkin ülkemizde ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Salgın ile mücadele kapsamında diğer spor müsabakalarını takiben At Yarışlarına da 20 Mart 2020 tarihinde süresiz olarak ara verilmiştir. Yarışlara ara verilmiş olmak ile birlikte;  hipodromumuzda yer alan 7000 adet atın beslenmesi, bakımı ve idmanının devam ettirilmesi zaruretinden dolayı, bir yarış günü operasyonundan farklı olmayan şekilde hipodromlarımızda günlük rutin hayat devam etmektedir.

Salgına yönelik ilk vakanın ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren, bütün tesislerimizde eş zamanlı ve eksiksiz olarak her gün;  ateş ölçme, günlük maske dağıtımı, sosyal mesafe, mekan dezenfeksiyonu ve kişisel hijyen gibi tüm tedbirlere ilaveten,  Devletimizin ilgili mercilerince yayınlanan genelgeler ve açıklamalar doğrultusunda aldığımız önlemlere ilk günün ciddiyeti ile taviz vermeden devam etmekteyiz. Nitekim Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne rapor olarak sunduğumuz ve takdir ile karşılanan aldığımız önlemlerin neticesi olarak her gün 6000 kişinin yaşam alanı olan hipodromlardaki pozitif vaka sayısı bir elin parmaklarını geçmemiştir.

Aldığımız ve titizlikle yürüttüğümüz önlemlerimize ilaveten, yarışların bir an önce başlamasına yönelik Sağlık Bakanlığımızın alınmasını gerekli gördüğü ilave önlemler varsa onları da yerine getirmeye hazırız.

Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Sağlık Bakanlığımızın üstün gayretleri ile Covid-19 salgınına yönelik mücadelede başarılı bir süreç geçiriyor olmamız neticesinde, bugün itibari ile hayatın normalleşmesine yönelik faaliyetlerine izin verilen AVM ve Kuaför salonlarının, kapalı ortamlar olması, bununla birlikte diğer spor müsabakalarının 12 Haziran 2020 tarihinde başlayacağının ilan edilmesine karşın; ilk günden itibaren ülkedeki birçok sektöre örnek olacak derecede hipodromlarımızda alınan üst düzey önlemlere, diğer spor müsabakalarından farklı olarak sporcular arasında temas gerektirmemesine ve açık havada yapılmasına rağmen at yarışlarının başlangıç tarihinin hala belirsiz olması tüm sektörün motivasyonunu kırmıştır.

Direkt ve dolaylı olarak 240.000 kişiye iş/aş sağlayan, en düşük yatırımla en fazla istihdam yaratan ve son 20 yılda elde ettiği gelişmeler ile Dünya sıralamasında ilk 8'e giren atçılık sektörümüzün, yarışların yapılamadığı son 52 gün içinde sabit giderlerinin aynı şekilde devam etmesi ama buna karşılık yarışların yapılamaması neticesinde gelirin oluşmadığı bir ortamda sektörün dayanacak gücü kalmamıştır. Bıçağın kemiğe dayandığı bu ortamda, sektörün mevcudiyetini sürdürebilmesi kesinlikle mümkün değildir.

Aldığımız tüm detaylı ve örnek önlemler altında bir yarış günü ile eşdeğer operasyonun halihazırda her hipodromumuzda her gün yürütülüyor olması gerçeği dikkat alındığında, yarışların başlatılmasının Covid-19 salgını bağlamında ilave bir risk oluşturmayacağı ve hayatın normalleşmesine yönelik toplumu psikolojik anlamda rahatlatacağına inanmaktayız.

Aldığımız tüm önlemlere ilaveten, Hipodromlarımızın dış dünya ile irtibatını keserek zorunlu karantina uygulaması ile birlikte antrenör, jokey, seyis ve ilaveten asgari bir teknik kadro ile yarışların 15 Mayıs 2020 tarihinden itibaren tüm sorumluluk üzerimizde olmak üzere başlatılması için hazırız."

Türkiye Jokey Kulübü, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 07:20 Kaynak: DHA

YORUMLAR (1)
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