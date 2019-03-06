Tjod'den Kadın Sağlığı İçin Sosyal Medya Kampanyası

Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) kadın sağlığına dikkati çekip, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medya kampanyası başlattı.

Türkiye Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) kadın sağlığına dikkati çekip, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla sosyal medya kampanyası başlattı.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla "KENDİNİ ER-TE-LE-ME" başlığıyla hazırlanan kampanyayla, sosyal medyada kadın sağlığını korumak ve geliştirmek için farkındalık oluşturulması hedefleniyor.



Kampanyada, erken tanı sayesinde, kadınlarda en sık rastlanan hastalıkların yanı sıra meme ve rahim ağzı kanserlerinin de başarıyla tedavi edilebileceğine ve bu hastaların sağlıklı bir yaşam sürdürmesinin mümkün olacağına işaret ediliyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen, TJOD Başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, kadınların kendini ertelemeden düzenli kontrollere gitmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Kendine önem vermek, emniyete almak, düzenli sağlık taraması ve kontrol, kendimiz ve sevdiklerimiz için yapacağımız en önemli şey. Birçoğumuz vücudundan gelen sinyalleri dikkate almayarak duymazlıktan geliyor. Bu sebeple hastalıklar başladıktan ve yayılma gösterdikten sonra uygulanan tedaviler yetersiz kalabiliyor. Oysa alınan bir küçük önlem ve uzman önerilerine kulak vermek birçok hastalığın daha başlamadan fark edilmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.



Karateke, tüm hastalıkların başarıyla tedavi edilebilmesi için erken tanının şart olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:



"Ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri erken yakalandığında tedavi edilebiliyor ancak ülkemizde genellikle geç dönemde fark ediliyor. 40 yaşından itibaren her yıl meme sağlığı kontrolü yapılması ve her yıl ya da 2 yılda bir mamografi yaptırılması erken tanı ve tedavi şansı sunuyor. Önlenebilir bir kanser türü olan rahim ağzı kanseri için yıllık jinekolojik kontroller ve doktorun önerisi doğrultusunda düzenli smear ve diğer tarama testlerinin yapılması erken tanı konmasını ve kanserin daha ortaya çıkmadan yakalanarak sağlıklı bir yaşam sürdürülmesini sağlıyor."



Kadınların yaklaşık yarısında görülen ancak çoğu kadın tarafından normal olduğu düşünülerek doktora danışılmayan adet sancısı ve 10 kadından 3'ünde görülen aşırı ve düzensiz adet kanamasının da kadınların hayatlarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Karateke, bu durumların altında hormonal düzensizlikler ve farklı hastalıkların yatabileceğini ifade ederek, doğru tanının konması ve tedavinin yapılabilmesi için mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanına danışılması gerektiğini belirtti.



Karateke, yılda 1 kez kadın hastalıkları muayenesine gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kadınların sağlığı, geleceği ve aileleri için çok önemli. Bu nedenle kadınlarımıza 'KENDİNİ ER-TE-LE-ME, düzenli kontrolleri ihmal etme' diyoruz." ifadesini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan "İlk Kez Açıklıyorum" Deyip Duyurdu: CHP Uzay Ajansının Kuruluşunu Anayasa Mahkemesine Götürdü

Liseli Öğrencisi Gözde, Bitlenen Saçlarını Benzinle Yıkamak İsterken Kendini Yaktı

Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız

24 Haziran'ı Bilen Şirket, 5 Kritik Büyükşehir İçin Yaptığı Anketi Paylaştı