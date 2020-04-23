TK-1920 Gökyüzünde ay -yıldız çiziyor (1) - Son Dakika

TÜRK Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel uçuşunu yapan ve Ankara Hava Sahası üzerinde tur atan uçak gökyüzüne ay yıldız çiziyor.
TÜRK Hava Yolları (THY) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel uçuşunu yapan ve Ankara Hava Sahası üzerinde tur atan uçak gökyüzüne ay yıldız çiziyor.
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23.04.2020 17:20:38. #1.13#
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