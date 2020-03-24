Son Dakika › Ekonomi › TKBB: 'Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin ödemesi gereken taksit, kar payı ve anapara... - Son Dakika Ekonomi
TKBB: "Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin ödemesi gereken taksit, kar payı ve anapara...
6 saat önce
TKBB: "Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin ödemesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemeleri 1 aydan 12 aya kadar ötelenecek.
TKBB: "Bireysel ve kurumsal fon kullanan müşterilerin ödemesi gereken taksit, kar payı ve anapara ödemeleri 1 aydan 12 aya kadar ötelenecek."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:36 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüs nedeniyle müşterilerin ekmeğe temas etmesi engellenecek Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek