TKBB ile Amanie Akademisi arasında "İslami finans eğitimi" konusunda iş birliği

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile Amanie Akademisi Sdn Bhd (AASB) arasında, İslami finans alanında profesyonel insan kapasitesi geliştirme programları geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı (MoU) imzalandı.

TKBB'den yapılan açıklamaya göre, TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz ve Amanie Academy Yönetim Kurulu Başkanı Datuk Dr. Mohd Daud Bakar tarafından imzaların atıldığı törene, TKBB Bankacılık Hizmetleri Direktörü Saygın Sungur, Destek Hizmetleri Yöneticisi Halis Çelenk ve Uluslarası İlişkiler Yöneticisi Fatma Çınar da katıldı.

TKBB ile Amanie Akademi arasındaki iş birliği, Türkiye'deki katılım finansın büyümesine katkı sağlayacak profesyonel insan kapasitesi geliştirme programları ve platformlar sağlayarak Türkiye'yi İslami finansın merkezi olarak konumlandırmayı amaçlıyor.

Katılım bankaları olarak adlandırılan Türk İslami bankalarının bankacılık sektöründeki payı giderek büyüyor. Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından şubatta açıklanan rapora göre, Aralık 2020 itibarıyla Türkiye'de katılım bankacılığı varlıkları, toplam bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 7,2'sine denk geliyor ve bu payın gelecek 5 yılda ikiye katlanması öngörülüyor.

"İslami finans yalnızca bir iş değil aynı zamanda bir tutku"

Törende değerlendirmelerde bulunan TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz, İslami finans sektörünün zirvesine ulaşmakta en iyi bilgiye sahip olmanın önemini anlattı.

Amanie Academy??????? Başkanı Bakar ise İslami finansın yalnızca bir iş değil, aynı zamanda bir tutku olduğunu belirterek, TKBB üyelerinin de desteği, birliğin himayesi ve liderliğiyle Türkiye'de İslami finans alanında profesyonel eğitimin büyümesi konusunda büyük bir potansiyelin ortaya çıkacağını bildirdi.

Bakar, "Bu iş birliğinin hedeflerine hizmet etmek üzere İslami finans alanında yerel ve uluslararası programlar ve etkinlikler dizisi hazırlanıyor." ifadesini kullandı.