TKBB ile Bahreyn Bankacılık ve Finans Enstitüsü mutabakat zaptı imzaladı
02.04.2021 12:13
Katılım bankacılığı alanında çeşitli eğitim programları organize etmek için Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bahreyn Bankacılık ve Finans Enstitüsü (BIBF) arasında mutabakat zaptı (MoU) imzalandı.
Katılım bankacılığı alanında çeşitli eğitim programları organize etmek için Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bahreyn Bankacılık ve Finans Enstitüsü (BIBF) arasında mutabakat zaptı (MoU) imzalandı.
TKBB'den yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren TKBB ile BIBF arasında 3 yıl süreyle imzalanan MoU kapsamında BIBF katılım bankacılığı alanında çeşitli eğitim programları düzenleyerek katılım bankaları personeline eğitim desteği verecek.
Katılım finans sektörünün Türkiye'deki ana temsilcisi olan TKBB, sektörün Türkiye ekonomisine yaptığı katkı konusundaki farkındalığı artırmak için kamu, düzenleyici kurumlar ve diğer paydaşlarla birlikte çalışıyor.
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