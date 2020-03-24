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TKBB: "Personel maaşlarını katılım bankaları üzerinden alan müşterilere 3 aylık maaş gideri kadar...
6 saat önce
TKBB: "Personel maaşlarını katılım bankaları üzerinden alan müşterilere 3 aylık maaş gideri kadar ilave finansman limiti tanımlanacak.
TKBB: "Personel maaşlarını katılım bankaları üzerinden alan müşterilere 3 aylık maaş gideri kadar ilave finansman limiti tanımlanacak."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:36 Kaynak: AA
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